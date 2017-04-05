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Diyarbakır Haberi: Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

14:405 Nisan 2017
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Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

DİYARBAKIR 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 142 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava dosyası üzerinden tutukluluğunun devamına karar verdi.
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aylık tutukluluk hali değerlendirilmesine ilişkin duruşmayı yaptı. Mahkeme, 4 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan ve 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Demirtaş'ın savunmasının henüz alınmamış olması, hakkındaki suçlamaların katalog suçlardan olması ve alacağı olası ceza miktarının tutuklu bulunduğu süreyi karşılamadığı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi geçtiğimiz günlerde Selahatttin Demirtaş'ın yargılandığı dava dosyasının güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmesine karar vermişti.

DHA

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