Demirtaş'tan Meclis Başkanlığı'na 'anayasa değişikliği' dilekçesi

EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek anayasa değişikliği teklifiyle ilgili TBMM Başkanlığı'na bir dilekçe göndererek, "Başkanlığımızın bizlerin Anayasa değişikliğinin her oylamasında gizli oy kullanabilmesi için gerekli tedbirleri almasını ve bunu sağlayacak imkanları yaratmadan oylamaya geçilmemesini arz ve teklif ederiz. Aksi durum İç Tüzüğe ve Anayasa'ya açıkça aykırılık teşkil edecektir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Meclis Başkanlığı'na gönderdiği dilekçe, şöyle:

"Ülkemizin geleceğini çok yakından ilgilendiren tarihi önemde Anayasa değişikliği teklifi bugün itibariyle Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacaktır. Görüşmelerin sonucunda Parlamento'nun ne yönde karar vereceğini hep birlikte göreceğiz. Ancak Parlamento'nun 11 üyesi hukuk dışı yollarla siyaseten 'rehin' alınmışken, bizlerin Parlamento'da görüşlerimizi ifade etme ve Anayasa değişikliği oylamasında oy kullanma hakkımız fiilen gasp edilmişken yapılacak bu görüşme ve oylamalar daha başından itibaren tartışmalı, hukuka aykırı ve meşruiyeti tartışmalı olacaktır. Siyasi görüşlerimizi içeren ve TBMM adresine gönderdiğimiz mektuplar önce Adalet Bakanlığına fakslanmakta ve bakanlığın gizli talimatı ile mektuplarımıza yasa dışı bir şekilde el konulmaktadır.

Tutuklanmış olmamız yasama ve denetleme yetkilerimizin hiçbir şekilde kısıtlanmasına yol açamaz. Yetki, hak ve sorumluluklarımız açısından Parlamento'daki diğer milletvekillerinden en küçük bir farkımız yoktur. Bu çerçevede, Anayasa değişikliği görüşmelerinde benim ve tutuklu bulunan diğer 10 milletvekili arkadaşımın her oylamada gizli oy kullanma hakkı vardır. Başkanlığımızın bizlerin Anayasa değişikliğinin her oylamasında gizli oy kullanabilmesi için gerekli tedbirleri almasını ve bunu sağlayacak imkanları yaratmadan oylamaya geçilmemesini arz ve teklif ederiz. Aksi durum İç Tüzüğe ve Anayasa'ya açıkça aykırılık teşkil edecektir."

DHA