Demiryolu işçileri gözyaşlarıyla uğurlandı

ADANA'nın Karaisalı İlçesi'nde demiryolu tamir aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen 3 işçinin cenazeleri gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Karaisalı İlçesi'ne bağlı Bucak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, demiryolu işçileri Semih Tezcan, Sedat Aktaş ve Erdal Acar, bakım aracıyla Varda köprüsünden inerken aracın freni boşaldı. Yokuş aşağı inen ve 2 vagon bağlı olan bakım aracı 9 kilometre kontrolsüz şekilde gittikten sonra devrildi. Kazada işçiler Semih Tezcan, Sedat Aktaş ve Erdal Acar olay yerinde öldü.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Semih Tezcan ile Erdal Acar'ın cenazeleri, Pozantı İlçesi Merkez Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Pozantı Kaymakamı Taner Tengir ile bürokratlar, aileleri ve çalışma arkadaşları katıldı. TCDD Pozantı İstasyon Şefliğinde makasçı olarak görev yapan memur Erdal Acar ile demiryolu işçisi Semih Teczan'ın cenazeleri Pozantı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sedat Aktaş'ın cenazesi ise Karataş İlçesi'nin Zeytinli Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

DHA