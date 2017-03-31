Demokrasi nöbetindeki patlamayla ilgili PKK'lı sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

ANTALYA Cumhuriyet Meydanı'nda geçen yıl ağustos ayında, 15 Temmuz 'demokrasi nöbeti' tutulurken, terör örgütünce bir banka konulan sırt çantasındaki dizüstü bilgisayara yerleştirilen el yapımı bombayı patlattığı ileri sürülen PKK'lı sanıklardan Yunus K. hakkında 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Tutuksuz 3 sanık için de PKK terör örgütü üyeliğinden 10'ar yıl hapis talep edildi.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda geçen yıl 3 Ağustos akşamı 'demokrasi nöbeti'nde darbe girişimi protesto edilirken meydana gelen patlamayla ilgili 2'si tutuklu, 4 sanığın yargılanmasına 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın ikinci duruşmasında, bir arkadaşıyla Cumhuriyet Meydanı'na bıraktığı bomba patladıktan sonra Burdur'daki birliğine askerliğini yapmak için teslim olduğu iddia edilen tutuklu sanıklar Yunus K. ve İbrahim O. ile tutuksuz sanıklar Ferhat U. ve Davut E. hazır bulundu.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR BOMBA

Duruşmada mütalaasını veren savcı, 'demokrasi nöbeti'nin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'na 70 metre mesafede patlama meydana geldiği, 2 kişinin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı, 4 kişi ile Akdeniz Ormancılar Derneği'nin zarar gördüğünü, bombanın dizüstü bilgisayarın içine yerleştirildiğini kaydetti. Metal çiviler ve kimyasallarla tahribat ve parça tesiri artırıldığı tespit edilen bombayı olay yerine bırakan Yunus K. ile halen yakalanamadığı için dosyası tefrik edilen Mehmet Süleyman U.'ın Antalya'ya iki gün arayla geldiği kaydedildi.

İKİ GÜN ARAYLA GELİP BULUŞTULAR

Mehmet Süleyman U.'nun patlamadan iki gün önce Diyarbakır'dan Antalya'ya gelip bölgede keşif yaptığı belirtilen mütalaada, 3 Ağustos günü saat 14.48'te ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun Yunus K.'nın kente geldiği belirtildi. Yunus K.'yı otobüs terminalinde Mehmet Süleyman U.'ın karşıladığı kaydedilen mütalaada, ardından ikilinin 3 Ağustos akşamı saat 20.48'te Varlık Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki duraktan bir halk otobüsüne binip Cumhuriyet Meydanı yakınlarında indikleri belirtildi. Ardından Yunus K.'nın yanından sırt çantasıyla ayrılıp geri dönen U.'ın patlayıcıyı banka koyduktan sonra iki şüphelinin saat 21.00 sıralarında olay yerinden hızla ayrılarak halk otobüsüne binip kaçtıkları, saat 21.26 sıralarında ise bombanın patladığı bildirildi.

ERTESİ SABAH BURDUR'A ASKERE GİTTİ

Kaçan iki şüphelinin önce Kültür Mahallesi'ndeki bir kahveye, ardından İbrahim O.'ın kullandığı bir kiralık araçla Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Davut E. ile Furkan O.'ın evine gittikleri kaydedildi. 4 Ağustos günü ise Yunus K.'nın bir otobüsle Burdur'daki 58'inci Piyade Alay Komutanlığı'na teslim olup askerlik yapmaya başladığı belirtildi.

Yunus K.'nın devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanığın ayrıca örgüt üyeliği suçundan ve olayda yaralanan iki kişiyi öldürmeye teşebbüs eylemlerinden iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edilmesi istendi. Sanığın ayrıca mala zarar verme eylemlerinden de cezalandırılması istenen mütalaada, diğer sanıkların ise terör örgütü üyeliğinden 10'ar yıla kadar hapsi istendi.

Yapılan müzakere sonucu tutuklu sanıklardan İbrahim O.'ın adli kontrolle tahliyesine karar veren mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya karşı süre talep edilmesi üzerine duruşmayı erteledi.

DHA