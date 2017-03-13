Deniz ambulansı 'Yaşam' törenle hizmete alındı

BODRUM'da faaliyet gösteren Milta Marina A.Ş. öncülüğünde, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Türkiye Ofisi (ECHO) ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle hizmete alınan deniz ambulansı 'Yaşam', törenle denize indirildi.

Milta Marina A.Ş.'de bugün, Finlandiya'da yapılan, 12 metre uzunluğunda ve 3 metre 65 santimetre genişliğinde olan, saatte 40 mil hız yapan dünya standartlarında medikal donanıma sahip 'Yaşam' adlı deniz ambulansının suya indirilmesi için tören düzenlendi. 14 günde karayoluyla Finlandiya'dan getirilen deniz ambulasnsının iç dizaynı Milta Marina'da yapıldı.

Milta Marina A.Ş. öncülüğünde, ECHO'nun sağladığı fonlar ile Bodrum Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin katkılarıyla toplanan yaklaşık 504 bin Euro'ya mal olan deniz ambulansının suya indiriliş törenine; Vali Amir Çiçek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ECHO Başkanı Jane Lewis, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği Başkanı ve Milta Marina A.Ş. Genel Müdürü Ömer Karacalar ve denizciler katıldı.

'BUGÜN YAŞAM'I KUTLUYORUZ'

Törenin açılış konuşmasını yapan Milta Marina A.Ş. Genel Müdürü Ömer Karacalar, ülkede bir sivil toplum örgütünde faaliyet gösterecek ilk deniz ambulansı olma özelliği taşıyan Yaşam'ın, 1998'de kurulan ve 2006'dan bu yana sahil güvenlik ekipleri ile birlikte denizde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne hibe edilerek dernek çatısı altında hizmet vereceğini belirtti. Karacalar, "Çökertme ile Yalıkavak arasındaki bölgede arama kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerinde kullanılacaktır. Her türlü hava koşulunda sarsıntısız seyir yapabilme özelliğine sahip olan bu ambulans bölgemizde ücretsiz hizmet verecektir. Ambulansımız özellikle yaz aylarında hepimizin denizlerde kendimizi biraz daha güvende hissetmemizi sağlayacaktır" dedi.

'AYLAN KURDİ'LER ÖLMESİN'

ECHO Başkanı Jane Lewis ise, "Deniz ambulansı bu cesur denizcilerin olağanüstü çalışmalarına küçük bir katkıda bulunacaktır. Ege Denizi'nde halen her gün yaklaşık 100 göçmen umuda yolculuğa çıkmaktadır. Bizim onlar için yapabileceğimiz hala birçok şey olmalı. Aylan Kurdi'nin korkunç ı ve ailesinin yaşadığı trajediyi unutmamız mümkün değil. O bir çocuk, göçmenlerin yaşadığı trajedi tüm dünyaya göstermeye yetti. Bir Aylan Kurdi daha yitirmek istemiyoruz. Bu nedenle AB ve Türkiye'nin el ele vererek, birlikte insanlık için hayata geçirebilecek en güzel projeleride hayata geçirebileceğini kanıtlayan bir projeyi bugün hayata geçirdik. Milta Marina A.Ş.'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Çiçek, "Bodrum ve diğer ilçelerimizde deniz ve hayat iç içedir. Bu nedenle havada ve karada olduğu kadar denizde de insan hayatı için risk vardır. Önemli olan STK'lar ile kurumların ortaklaşa çalışmaları ile insan hayatındaki riskleri en aza inderecek bu projeleri yaratmak ve hayata geçirmektir. Özellikle göçmen konusunda ilimizde yaşanan olayların bir kaçında Salih Güvenlik Komutanlığı ile Bodrum Deniz Kurtarma Derneği gönüllü üyelerinin o facialarda nasıl çalıştıklarına insanların hayatını nasıl kurtardıklarına bizzat şahit oldum. Örnek projeye imza atanları ve emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Ömer Karacalar, desteklerinden ötürü Amir Çiçek'e plaket vererek teşekkür etti.

DUALARLA DENİZE İNDİRİLDİ

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Bodrum İlçe Müftüsü Dr. Ali Ünal'ın dualarına, ABD'li Jane Lewis'in de eşlik ettiği görüldü. Kurdela kesilmesinin ardından 'Yaşam' isimli deniz ambulansı denize indirildi. Vali ve protokol ambulansın içinde incelemelerde bulundu.

DHA