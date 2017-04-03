Deniz Baykal: Ben ‘hayır diyeceğim, terörist diyenin alnını karışlarım

HATAY'da partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen açık hava toplantısına katılan CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Nisan’da hayır oyu vereceğini belirterek, "Ben ‘hayır' diyeceğim, 'terörist' diyenin alnını karışlarım" dedi.

Hükümetin 'Evet' kapmanyasını devlet desteğiyle yaptığını savunan Deniz Baykal, sabah televizyonda Cumhurbaşkanı'nı, akşam da Başbakan'ı izlemek zorunda kaldıklarını, televizyon kanallarının korkudan başka yayın yapmadığını söyledi. Hükümetin televizyon kanallarından milletin yarısına hakaret ettiğini söyleyen Baykal, şöyle konuştu:

"24 kanal var şu korkuya bakın, 24 kanal gece gündüz, çoğu hiçbir değeri olmayan kuru laf, hatta maalesef milletin yarısına da hakaret eden laflar, bu kampanyayı devlet olarak halka karşı götürüyorsun. Peki halk ne diyor Halkın kendi vicdanı değerlendirmesi var. Yani aklını sana mı emanet etti halk Sen devletin bütün imkanlarını olanaklarını kullanacaksın, harcama ve reklam bol, her yerde afişler asılmış, milleti bir gör bakalım. 16 Nisan’da göreceksin milleti. Bir de çıkıp ‘Aman ha hayır derseniz teröristler de hayır diyebilir, o zaman sende terörist olursun’ demeye getiriyorlar. Hatay meydanında bir kez daha söylüyorum ben bu oylamada hayır oyunu vereceğim. Ben hayır diyeceğim ama bana terörist diyecek olanın da alnını karışlarım. Çok açık bu referandumda halkımız vicdanını dinleyip hayır diyecektir, bundan hiç kuşku duymuyorum.”

AK PARTİLİ VEKİLLER ‘HAYIR’ DİYECEK

Ak Partili bazı vekillerin 16 Nisan’da hayır oyu vereceğini öne süren Baykal şöyle devam etti:

"Bir türlü evet oyunu istediği gibi alamadı, bakın birbiri ardına sıkıntılar ortaya çıkıyor, ilan edilen toplantılar yapılamaz hale geliyor. Meclis'te Ak Parti milletvekillerine ‘Ya olur mu böyle şey yanlış diyoruz, haklısın işte ama biz sesimizi çıkaramıyoruz’ diyorlar. Şimdi bunlar Meclis'te kullanamadıkları ‘hayır’ oyunu önümüzdeki seçimde referandumda sandıkta kullanacaklar. O Ak Parti Milletvekilleri dahil. Çünkü özgür akıl ve vicdan başkasını kabul ettiremez. İnşallah 16 Nisan’da bu milletin alacağı bir hayır kararı, Türkiye’de milletin demokrasi bayrağını en yukarıda dalgalandırması anlamına gelecek. Sen şimdi 15 yıldır ordasın, yaptıklarını bir hatırlayalım bakalım sen tek adam olmayı hak ediyor musun Kimse hak etmez millet varken. Millet varken kimse tek adam olmayı hak edemez, hele sen hiç edemezsi."

DHA