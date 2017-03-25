Deniz Baykal: Ben 'hayır' diyorum bana 'terörist' diyecek olanın da alnını karışlarım (2)

Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "15 yıldır iktidardasınız ne istikrarından bahsediyorsun. Bırak yarını sen canını kurtarmaya çalışıyorsun. Ortalık allak bullak bir sürü konularda yarın değil istikrar dediği benim denetimim dışında bir siyaset şekillenmesin. Bu anayasa daha iyi bir gelecek vaat ettiği için değil. Bu belli çevrelere hakim olan korkuları bertaraf etmek için planlanmış bir anayasadır" dedi.

"1 MART TEZKERESİNİ MECLİS ENGELLEDİ"

1 Mart Tezkeresi'ni Meclis'in engellediğini hatırlatan Baykal, "1 Mart Tezkeresi'ni Meclis önledi. Başkanlık olsaydı o tarihte Türkiye o askerlerin işgali altında değil miydi Ortadoğu savaşının hem cephesi hem karargâhı haline düşmüş değil miydik Bütün komşularımız ile kanlı bıçaklı hale dönüşmemiş miydik" diye sordu.

"2010 YILINDAKİ EFERANDUM İLE DEVLETİ FETÖ'YA TESLİM ETTİN SONUCU DA 15 TEMMUZ'DUR"

Baykal, "Ne mahkeme ne Meclis her şey sana ait diyebilir miyiz FETÖ olayı nasıl gelişti Kim yaptı FETÖ'yu 2010 yılında bir referandum yaptık. O referandum ile devleti FETÖ'ya sen teslim ettin. Yüksek yargı onların eline geçti. O referandumun sonucu 15 Temmuz'dur. Şimdi 15 Temmuz'u kendi siyasi çıkarları için pazarlamaya çalışıyor. Kim onları o noktaya getirdi. 'Birlikte yürüdük ne istediniz de vermedik' diyen siz değil miydiniz Yeter artık. Yeter artık. Olay sıradan bir siyaset olayı değil. Devletin kaderi. Bu kadar vahim yanlışlar yapmış bir zihniyete o yetkiler verilir mi" diye sordu.

"DENİZ FENERİ'NİN DE 17-25 ARALIK'IN DA HESABINI VERECEK"

Baykal, "Hukuk devleti olacak. Hesap verilebilir olacak. Deniz Feneri'nin de 17-25 Aralık'ın da hesabını verecek. Bu anayasa olursa mahalli lige düşeriz. Herkesin emeğine yazıktır. Mustafa Kemal'e ayıptır, yazıktır, günahtır" diye konuştu.

(HOLLANDA KRİZİ) "MİLLET HER ŞEYİ GÖRÜR. O BALON SÖNDÜ"

Baykal, "Terörle korkutmaya çalıştılar olmadı. Hollanda'dan bir ateş alıp oradan acaba milleti yönlendirme imkanı var mı diye baktılar. Olmadı, işlemedi. Çok büyük ekonomik bedeli oldu. Oradaki insanlar çok ciddi sorun içinde. Komşuları kuşkuyla bakıyor. Huzur içindeydiler. Huzurları kaçtı. 'Dönmek zorunda kalır mıyız' diye düşünüyorlar. 'İçeride oyları artırabilir miyim' diye düşündüler. Arttıramazsın. Millet her şeyi görür. O balon söndü. Patladı balon" ifadelerini kullandı.

"'EVET' DEVLET KAMPANYASI 'HAYIR' DA MİLLET KAMPANYASI"

Baykal, "'Evet' kampanyası resmi bir kampanya. Devlet kampanyası. 'Hayır' kampanyası da millet kampanyası. Milletin kampanyası. 16 Nisan'da inşallah göreceğiz devlet mi millet mi İnşallah 'Hayır' milletimizin zaferi olacak" dedi.

"EYALET KURMA ANAHTARI CUMHURBAŞKANIN ELİNDE"

Baykal, "Eyalet kurma yetkisi, anahtarı cumhurbaşkanının elinde. Kullanır kullanmaz. 'Eskidendi şimdi öyle düşünmüyor' deniliyor. Peki yarın ne düşünecek Sen anahtarı teslim ediyorsun" açıklamasında bulundu.

DHA