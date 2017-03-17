Deniz Baykal: CHP için değil, Türkiye için buradayım (2)

DENİZ BAYKAL'DAN TEPKİLERE CEVAP

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Trabzon'daki 'Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın' sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Baykal, şunları söyledi:

"Hazreti Adem'den bu yana 124 bin peygamber geldi, geçti. O 124 bin peygamberden herhangi birisini ben ima ederek, bunu söylemiyorum. Benim gözümde peygamberlik dediğim şey yüksek ahlaki vasıflar ve üstün nitelikler taşıyan örnek bir şahsiyet. Bu anlamda birisini dahi bozar bu dedim. Onu daha önce evliya diye ifade ettim, Trabzon'da peygamber dedik. Küçük harfle yazılan peygamber. Herhangi bir peygamber değil. Ben bunu söylerken ne bir evliyaya, ne haşa peygamberimize ya da herhangi bir peygambere hakaret etme anlayışı içinde bunu söylemiyorum. Yani 124 bin kişinin vasıflarını taşıyan birisi bile, üstün ahlaki nitelikli, üstün nitelikleri olan bir örnek şahsiyet bile bu anayasaları işletmez, böyle bir anayasal düzen konulmaz. Herkes hesap verir. Peygamberler Allah'a hesap verir, Kuran'a hesap verir. Biz iftihar ediyoruz. Benim sevgili Peygamberimizle ilgili düşüncülerimi merak edenler, 2010 yılının Nisan ayındaki Kutlu Doğum Haftası'nda yaptığım konuşmayı bir okusunlar."

Deniz Baykal, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un din ve siyaset ilişkisi konusunda doğru ve güzel şeyler söylediğini, bundan memnun olduğunu ve kendisini kutladığını vurgulayarak, "Ama sayın Kurtulmuş'un bu sözlerini 'Haşa Allah'ın vasıflarını taşıyan bir siyasi liderimiz var' diyen milletvekili arkadaşına, 'Siyasi liderimize dokunmak ibadet etmek yerine geçer' diyen siyaset arkadaşına da en kısa zamanda anlatacağına güveniyorum" dedi.

DHA