Deniz Baykal: CHP için değil, Türkiye için buradayım (3)

"ARKADAŞLAR ARTIK ŞERBETLENELİM NE OLUR"

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ordu'nun Fatsa İlçesi'ndeki programının ardından karayolu ile Samsun'a geldi. İlkadım İlçesi'ndeki bir tesiste vatandaşlarla buluşarak anayasa değişikliği ve referandumla ilgili konuşma yaptı.

Konuşmasında 12 Eylül 2010'da gerçekleşen referandumda evet çıkmasının 15 Temmuz darbe girişiminin önünü açtığını belirten Deniz Baykal, şunları söyledi:

"Bu referandumdan önce 2010'da bir referandum yaptık değil mi 12 Eylül 2010'da o referandumda 24 tane madde vardı. 22 tanesinin referanduma götürülmesine hiç ihtiyaç yok. Biz dedik ki ben o zaman genel başkandım. 'Getirin mecliste halledelim' diye. 'Hayır. Biz mecliste hallettirmeyeceğiz' dediler. 'Niye' 'Biz onu karamele kağıdı, şekerleme ve bulamaç olarak iki maddeyi halkın gözünde kamufle etmek için tutacağız diye' neydi o iki madde Birincisi Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, öbürü de HSYK'nın o günkü adıyla yapısı. Yani hakimleri atayacak, görev verecek, ana organı ele geçirmek istiyor arkadaş. Anayasa Mahkemesi hakimlerini de eline almak istiyor. Ben dedim ki 'bunları götürelim sadece', 'yok yok ben götüreceğim' dedi. Niye öyle yapıyorsun Yaptı. 'Sakın yapma. Yanlıştır bu' dedik. O referandumda eveti aldı değil mi Peki aldı ne oldu Aldığı HSYK FETÖ'nün eline geçti. Bunun katkısı ve işbirliğiyle o zaman ayrım yok. Hep beraber. Sen, ben diye bir şey yok. Adamımız diye ona emanet etti. Oda devleti avcunun içine aldı. Önce yargıyı sonra güvenlik güçlerini ve sonra 15 Temmuz'da darbe oldu arkadaşlar darbe. Eğer, bakın iyi düşünün. Eğer 2010 referandumunda bu millet 'hayır' demiş olsaydı 15 Temmuz 2016'da o darbe olamazdı. Darbenin yolunu açan o referandum oldu. Şimdi yeni bir referanduma çağırıyor. Arkadaşlar artık şerbetlenelim ne olur. Buna da 'evet' dersek çok daha büyük tehlikelere Türkiye gider. Benim görevim bunu söylemektir."

"DEVLET, ‘EVET DEYİN’ DİYE BİZE TALİMAT VERİYOR"

Devletin 'evet deyin' talimatı verdiğini ileri süren CHP'li Baykal, "Evet diyenler kim Rektörler, savcılar, kaymakamlar, Başbakan, Cumhurbaşkanı, devlet. Devlet 'evet deyin' diye bize talimat veriyor. Bizde o 'evet' diyen devletin karşısına millet olarak çıkıyoruz ve 'hayır' diyoruz. Bakın devletin dediği mi Milletin dediği mi Görelim bakalım" dedi. İktidarın anayasa değişikliği ile şimdiden devletle milleti karşı karşıya getirdiğini belirten Deniz Baykal, "Devlet olarak talimat vermeye kalkarsan millette, 'bir dakika biz de varız burada.' Şimdi millet 'hayır' diyecek. Devlet 'evet' diyor. Ne olacak Devletle millet karşı karşı karşıya Peki 16 Nisan'dan sonra ne olacak Devlet mi milletin yanına gidecek Millet mi gidip devletin önünde diz çökecek Hangisi olacak Millet, 'hayır' diyecek. 'Evet' diyen devlet de onun önünde diz çökecek" diye konuştu.

DHA