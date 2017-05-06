Deniz Baykal cumhurbaşkanı adayını tarif etti

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday çıkarılacak kişinin ciddi siyasetçi olması gerektiğini söyledi. Baykal, 'Milletin arkasında duracağı, denenmiş biri aday olmalıdır. Uydurma, yapay siyasetçi değil, tabanla ilişkisi olan biri aday olmalıdır. Tayinle değil, seçimle olmalı' dedi.

Deniz Baykal, memleketi Antalya'da Kumluca ve Finike ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Kumluca'da CHP'nin ilçe başkanlığı önünde açıklamalarda bulunan Baykal referandumda oluşan dayanışmayı sürdürmek gerektiğini belirterek, milletin partinin üstünde gösterdiği vatansever beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun bir defaya mahsus kalmaması gerektiğini dile getiren Baykal, 'Bu birlikteliğin varlığı Türkiye'ye yön verir. Meydan boş değil, Türkiye kendi kaderine sahip çıkıyor' dedi.

'BAŞBAKAN DA SEÇİMİN TARTIŞMALI OLDUĞUNU BİLİYOR'

Referandumda tartışmalı bir karar çıktığını belirten Baykal, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oyları geçerli sayarak Türkiye tarihinde ilk kez resmi bir kararla mühürsüz oyları geçerli saydığını söyledi. Baykal, 'OHAL'de seçim yapıldı. Başbakan seçimi OHAL'de yapmayız demişti. Yapabildi mi, hayır. Başbakan da biliyor ki bu seçim tartışmalı. Fransa'da OHAL'de seçim yapılamaz. Biz de o yasağı kanuna koymayı unutmuşlar diye seçim yapıldı. Seçim dediğin özgür bir ortamda yapılırsa bir anlamı var' dedi.

'OLMAMASI LAZIM'

Deniz Baykal, referandum sonucunun da yüzde 50- 50 olduğunu savunarak, 'Meclis'te bile anayasayı yarı yarıya değiştiremiyoruz. Milletin yarısının kabulü yeter mi Kabul var mı yok mu o da ayrı bir şey. Sayım iyi olmadı. Sayım öncesi yarış da iyi olmadı. 300 bin insan Güneydoğu'dan göçtü. Nerede oy kullandılar, mühim değil, olur mu öyle bir şey böyle hassas bir seçimde. Bu tablo soru işaretleriyle doludur. Tartışmalı yüzde 51 küsurlu köklü bir anayasa değişikliği olabilir mi Olmaması lazım' diye konuştu.

'ÖNCE NİKAH OLSUN SONRA DÜĞÜN YAPARSINIZ'

Referandumdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye katılımı konusunda adeta bir düğün bayram yapıldığını dile getiren Deniz Baykal, 'Önce doğru dürüst bir nikah olsun da sonra başımızla beraber. Nikah oldu mu, olmadı mı Neyin düğününü yapıyoruz. Neyin şenliğini yapıyoruz Aldım, götürüyoruma geliyor iş. Her aşamada bir sürü soru var. Bu iş karışık. En net olması gereken iş böyle karışıklık olur mu' dedi.

'BU SONUÇ MAÇIN İLK YARISI İÇİN'

Vatandaşın referandumda olgun bir tavır sergilediğini de vurgulayan Deniz Baykal, şöyle devam etti: 'Eski anlayışta bir kazanda 40 yıl kaynatsan kaynamayacak olan insanlar, bu referandumda kendi tercihleriyle devletine, milletine sahip çıktı. Devlet büyükleri milletin arasına nifak sokmaya çalıştığı halde millet 'ne yaptığımı biliyorum' dedi. Muhteşem bir manzara çıktı, insanlara hedef göstermek lazım. Cumhurbaşkanı maç bitti, 1-0 falan diyor. Gol ofsayt, tartışmalı. O gol FIFA'ya kadar gidecek. Merkez Hakem Komitesi'ne de gidecek. Hakem hakkında kararlar alınacak. YSK mahkemeye düştü. İş öyle bitmedi. Henüz maç bitmedi, bu ilk devreydi. Saha karışmış, tribün karışmış, hakem hakkında sloganlar atılıyor. Sloganlar halinde iltifatlar yağıyor. Daha biten bir şey yok, henüz ilk yarı için de karar alınmadı.'

'ŞAİBESİZ GOL ATIN YETER'

Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Biz ikinci devre en güçlü ekiple çıkmak için teknik direktörlerimiz, yöneticilerimiz, taktikler veriyor. Hazırlık aşamasındayız. Başbakan Binali Yıldırım bu hazırlıkları görünce 'Siz buna razı oldunuz' diyor. Maç oynanacaksa ikinci yarı da oynarız tabi ki. İkinci yarıyı oynarız ama ilk yarı için itirazımız ortada. İlk yarıda atılan o gölün kararını yetkili merciler verir. O merciler kararını verene kadar ikinci yarıyı kazanmak için hazırlık yapmalıyız. İkinci devreyi alamazlarsa o tek adam düzenini kuramazlar. Önemli olan şaibesiz gol atmaları. İkinci devre her şeyi belirleyecek.'

AKP GENEL BAŞKANI'NIN TALİMATLARIYLA ASAYİŞ SAĞLANACAK

İtirazlara bel bağlayarak beklemenin doğru olmadığına kaydeden Deniz Baykal, '21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı kongreyle AKP'nin Genel Başkanı olacak. Yani bu tarihten sonra AKP Genel Başkanı Milli Güvenlik Kurulu'na girecek. AKP Genel Başkanı, MİT ve Genelkurmay Başkanlarına talimat verecek. AKP Genel Başkanı'nın talimatlarıyla asayiş önlemleri alınacak. 2019'da yapılacak seçimlerde de tek adam adayı olarak karşımıza çıkacak' dedi.

'HALAY BİTTİ HARMANDALI OYNANIYOR ARTIK'

Birçok kişinin eski siyaset anlayışını sürdürebileceğini zannettiğini kaydeden Baykal, 'Artık yeni dönem yeni siyaset yapılarak değerlendirilecek. Sen alışmışsın halay çekmeye, ama müzik değişti, zeybek müziği çalıyor artık, harmandalı oynanıyor artık. Biz hala halay çeker vaziyetteyiz. Halay bitti, yeni bir dönem var. Olay artık parti olayı değil' diye konuştu.

'BAYKAL'IN CUMHURBAŞKANI ADAYI'

Başkanlık seçimi konusunda da görüşlerini dile getiren Deniz Baykal, ABD'deki seçimleri örnek vererek iki kişinin yarıştığını söyledi. İlk adayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağını ileri süren Deniz Baykal, şunları kaydetti:

'Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak aday, yüzde 50'nin arkasında duracak aday, ön seçimle belirlenmeli. ABD'de bu aday 1 yıllık süreçten sonra belirleniyor. Partilerin adaylarının kim olacağı toplum tarafından, parti tabanı tarafından belirleniyor. Tabandan reaksiyon alacaksın. Kendini çok büyük zanneden adamlar var, 'ben kesin alırım' diyor, ama iki ön seçimde hemen vazgeçiyor. Hatanın kolayca yapılabileceği bir süreçte kumanda, karargah olmamalı. O adayı millet çıkarmalıdır. Önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın karşısına cumhurbaşkanı adayını halk zaman içinde talipleri deneyerek, görerek, fırsat vererek çıkarmalıdır. Milletin çıkarmadığı bir aday hüsran yaratacaktır. Millet adayını çıkarmalıdır.'

'ADAYIN SİYASETÇİ OLMASI LAZIM'

Aday konusunda öncelikle bu görevin ana muhalefet olarak CHP'ye düştüğünü vurgulayan Baykal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Milletin genelini kotaracak adayı bizim çıkarmamız lazım. Son noktada değil, iş işten geçtikten sonra 'vay yanılmışız' noktasında değil. Bir yıllık süreç içinde bulmalıyız. Çıksın, kendini anlatsın ve herkes dinlesin. Ona göre şekillensin, sahada görmek lazım. Bir kişiyi değil en az 15 kişiyi aday görmek lazım. Herkese demokratik şekilde 'Git kendini anlat' demeliyiz. Demokrasi bitti, biz talimatla aday çıkaracağız demek bitti, yok öyle bir şey. Bunun sonu hüsrandır. Çıkarılacak aday siyasetçi olacak, ciddi siyasetçi olacak. İyi niyetlidir, temizdir diye o kişi aday olamaz, olmamalıdır. Milletin arkasında duracağı, denenmiş biri olmalıdır. Uydurma, yapay siyasetçi değil, tabanla ilişkisi olan biri olmalıdır. Tayinle değil, seçimle olmalı.'

ADAY NASIL ÇIKARILMALI

Adayın nasıl çıkarılacağı konusunda da açıklama yapan Baykal, 'Bütün CHP üyelerinin katılacağı bir ön seçim yapılmalıdır. O seçime herkes katılabilmelidir. Seçime CHP'li olmayıp referandumda 'hayır' hareketi içinde olan arkadaşlar da katılmalıdır. Onlar da partili olmalıdır. Çalışmaları için de onlara süre verilmelidir' dedi.

DHA