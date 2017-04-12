Deniz Baykal: 'Hayır çıkarsa Meclis'i ilk kez açmış gibi sevineceğiz

CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum çalışması kapsamında Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde halka seslendi. Referanduma katılım çağrısı yapan Baykal, 'Atatürk'e, dedelerinizin atalarınızın vermediği bir hakkı şimdi Tayyip Erdoğan'a verecek misiniz 'Hayır' vermeyeceksiniz. Kimseye vermeyeceksiniz' dedi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'nın Belediye Meydanı'nda düzenlediği 'hayır' mitinginde halka seslendi. CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Metin Lütfi Baydar, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci ve 3 bine yakın kişi mitingini izledi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'li Baykal'la birlikte halkı selamladı. Baykal'dan önce bir konuşma yaptı. Uysal, 'Neymiş, Menderes dedemde, Demirel de, Özal'da, başkanlık sistemini istemiş. Koca bir yalan. Yalanlar ve nefret söylemleriyle memleketi yıllarca böldükleri gibi bugün ve yarın bölünmeye asla müsaade etmeyeceğiz. Bu büyük tarihi yok varsayanların, 3 Kasım 2002 de kurulmuş gibi tekrar bu büyük ülkeyi, 2023'de ikinci cumhuriyet kuruluyormuş gibi beyefendiyi Atatürk yerine koymaya hakları yok. İşte 16 Nisan da bunun cevabını vereceğiniz gündür. Ne Menderes'in, ne Özal'ın ne de Demirel'in böyle bir talebi yok. Özal ve rahmetli Demirel belki başkanlık sistemini istedi ama tek adamlık rejimini istemedi' dedi.

Ardından halka seslenen CHP'li Baykal, 'Anayasa değiştirmekle bir yere gitmek mümkün değil. Türkiye'nin derdi anayasa değil. Türkiye'nin derdi kötü yönetim. Kötü yönetim, anayasadan kaynaklanmıyor. İyi yönetimi de anayasayla güvence altına almak mümkün değil. Anayasa, iyi ya da kötü, halkın seçtiği insanlara hizmet fırsatı veriyor; çalışma fırsatı veriyor. O konuda zaman zaman çağın gelişimlerine göre değişiklikler olabilir. 14 yıldır iktidarsın. Bugüne kadar ne oldu ki elini kolunu bağlayan mı var' dedi.

'HAYIR ÇIKARSA MECLİSİ İLK KEZ AÇMIŞ GİBİ SEVİNECEĞİZ'

Anayasa taslağı hazırlanırken bazı milletvekillerinin boş kağıtlara imza attırıldığı söyleyen Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Millete vermek için mi yapıyorlar anayasayı, milletten almak için mi yapıyorlar. Millete verecek bir şey var mı Koymuşlar bir madde. 18 yaşında milletvekili olacakmış. O çocuğun babası benim oğlumu milletvekili yap demiyor. Benim oğluma iş ver diyor. Diplomasını aldı hala işsiz diyor. Bu anayasa 18 yaş anayasası mı Soruyoruz milletvekillerine kim hazırladı diye diyorlar ki valla ben hazırlamadım. Bir sürü hukukçu var, anayasacı var onlara soruyoruz. Yok ben hazırlamadım diyorlar. Kim yaptı bunu tam belli değil. Yaptıran belli, yapan kaçıyor. Kimse sahip çıkamıyor. Bakın 80'deki anayasaya, Orhan Aldıkaçtı 'ben yaptım arkadaş' diye çıktı. Şimdi burda kim yapıyor belli değil. Milletvekillerine soruyoruz arkadaş sen imzalamışsın bunu ne diyorsun. 'Valla ben boş kağıdı imzaladım, neyi imzaladım bilmiyorum' diyor. Böyle bir işle başlayan bir düzenlemeden yarar çıkar mı ülkeye mutluluk çıkar mı Şimdi o milletvekilleri var ya onların bir kısmı hayır oyu verecek. Atatürk'e, dedelerinizin atalarınızın vermediği bir hakkı şimdi Tayyip Erdoğan'a verecek misiniz 'hayır' vermeyeceksiniz. Kimseye vermeyeceksiniz.'

Referandumda 'evet' çıkarsa devlet düzeninin değişeceğini iddia eden Baykal, 'Hayır çıkarsa Meclisi ilk kez açmış gibi sevineceğiz. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilk kez o gün ilan etmiş gibi sevineceğiz. Anadolu'yu istiladan o gün kurtarmış gibi sevineceğiz. Devletimize kavuşmuş gibi, cumhuriyetimize kavuşmuş gibi, milletimizin egemenliğini korumuş gibi sevineceğiz' dedi.

DHA