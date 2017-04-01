Deniz Baykal: Referanduma katılmayana kız vermeyin (2)

'MECLİS'TE EVET OYU VEREN VEKİLLER, SANDIKTA HAYIR DİYECEK'

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum çalışmaları kapsamında Balıkesir'in Edremit İlçesi'nin ardından Bursa'ya geçti. Kent Meydanı’ndaki mitingte yaklaşık 5 bin kişiye seslenen Baykal, 6 Nisan’da oylanacak anayasanın Meclisteki sürecini anlattı. Baykal, “Bu anayasa metninin altında imza sahibi arkadaşlarımız var. Ben onlara, ‘Arkadaş sen niye böyle bir anayasa önerdin Meclise’ dedim. ‘Valla benim haberim yok, ben boş kağıda imza attım’ dediler. Oy vermeniz istenen yasa, bunu teklif ettiği söylenen kişilerin boş kağıda imza attığı ve sorumluluk yüklendiği bir anayasa. Olur mu böyle bir şey Kendine güvenen biri, projesini millete söyler. Millet tartışır, milletvekilleri buna inanır ve gider imzayı atar. O oy verenler, Mecliste oy veremediler, ama size inançla söylüyorum. Mecliste ona ‘Evet’ oyu veren milletvekillerinin, hem de en önde gelenlerinin önemli bir kısmı, 16 Nisan’da sandıkta ‘Hayır’ oyu verecek. Çünkü bu anayasanın yanlış olduğunu biliyorlar. Ama bunu ifade etmek kolay değil. Özellikle Adalet ve Kalkınma partili arkadaşlarıma söylüyorum. Sakın ha bu işi parti olayı gibi görmeyin. İşe vatan, memleket, Cumhuriyet olayı diye bakın ve ona göre davranın. Bu işin partisi falan olmaz“ dedi.

'BAL GİBİ FESİH YETKİSİ VAR'

Yeni anayasada cumhurbaşkanının Meclisi fesih yetkisinin bulunduğunu söyleyen Baykal, “Ne söyledikleri belli değil. ‘Meclisi fesih yetkisi yoktur’ diyenler var. ‘Fesih yetkisi vardır’ diyenler var. Ya bal gibi fesih yetkisi var. İki kere iki dört. Hiç tereddüt yok. Ama milleti korkutacak şekilde bağırıp çağırarak ‘yok kardeşim’ demekle millet bilet buna inanacak mı zannediyorsunuz. Geçti o günler, geçti. Millet öyle laflarla, gürültüye pabuç bırakarak, senin her söylediğine inanma noktasını çoktan aştı” ifadelerini kullandı.

'BAŞBAKAN BANA O ZAMAN MEKTUP YAZDI'

Çözüm süreci öncesi, dönemin Başbakanının kendisine mektup yazdığını belirten Deniz Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beşer şaşar. Cumhurbaşkanını millet ne kadar severse sevsin, hata yapar. Hata yapmamak mümkün mü Peki bizimki geçmişte yaptı mı Mesela neyi yanlış yaptı PKK’dan başlayalım isterseniz. Habur sınır kapısı açıldığında teröristler kıyafetleriyle otobüslerde geldiler ve oraya seyyar mahkeme kuruldu. Teröristler yargılanıp serbest bırakıldı. Bana o zamanki Başbakan mektup yazdı. Dedi ki; ‘Biz bu sorunu çözmek için biz müzakere süreci açmak istiyoruz. Muhalefet olarak gel bu işi birlikte yapalım’ dedi. Ben dedim ki; ‘Benim böyle bir işe katılmam mümkün değil. Size de hiç tavsiye etmem. Bu yola girerseniz, bu milletin başına felaket açarsınız.’ 2016’da yaşananlar o felaketti işte. Türkiye’nin Güneydoğusunda hür yaşayacak diye 300 bin vatandaşımız evlerinden oldu. Aylarca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.”

'FETÖ’NÜN SÜTÜNÜ KİM VERDİ'

İktidarın geçtiğimiz zaman içinde birçok yanlışa imza attığını belirten Baykal, “FETÖ diyorsunuz. Bunu kim yetiştirdi, kim sütünü verdi Emniyet güçlerinin, devletin içine kim götürdü Yargıçların, savcıların, silahlı kuvvetlerin içine kim götürdü Bu iş kendiliğinden mi oldu O zaman cumhurbaşkanı ve başbakan ‘Biz savcı arıyoruz’ diye ortalığa döküldüler. Sonra buldular. Altına zırhlı aracı verdiler. ‘Haydi aslanım arkandayız’ dediler ve o da yürüdü. Bir baktık ki Ğenelkurmay başkanı 4 yıl hapishanede. Niye savcı aradıklarını şimdi anlıyor musunuz Birilerine yer açmak için silahlı kuvvetlerin parlak komutanlarına kıyıldı, geçildi” şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbe girişimini 2010 yılında halk oyuna sunulan ve kabul edilen anayasa değişikliğine bağlayan Baykal, “ 010’daki referandum olmasaydı, Türkiye böyle bir darbeyle karşı karşıya kalmazdı. Bizi darbeye götüren yolun taşları o referandumla döşendi. Bunu o zaman fark edip söyleyen CHP idi. Bu referandumun bedeli ondan çok daha büyük olacaktır. İnşallah çıkmayacak ama, çıkarsa bunun bedeli 2010’dakinden kat kat fazla olacak.

Edip TEKİN/BURSA, (DHA)

DHA