Deniz Baykal'ın iş merkezindeki 150 bin TL'lik malzeme çalan 1 şüpheli tutuklandı

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait yapımı devam eden 3 katlı iş merkezinden yaklaşık 150 bin TL değerinde malzeme çalan 2 kişiden 28 yaşındaki V.A. tutuklandı, bir kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi, Termessos Bulvarı'ndaki Baykal'a ait yapımı tamamlanmamış 3 katlı iş merkezine 28 Nisan'da giren kişi ya da kişiler, krom olan ve maddi değeri yüksek asansör kapıları da dahil tüm tesisatın bakır kablolarını çaldı. Bununla yetinmeyen hırsız ya da hırsızlar, asansöre ait elektronik beyni de alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı yan komşunun gece balkonda iki kişiyi görmesiyle ortaya çıktı. Baykal'ı arayan komşusu hırsızlık olayını haber verdi. Olayın bildirilmesi üzerine inceleme yapan polis ekipleri, binadan yaklaşık 150 bin TL değerinde çeşitli ebatlarda toplam 5 bin 800 metre elektrik ve telefon kablosu 500 priz, 200 elektrik anahtarı, 16 pano, asansör kapısı ve benzeri malzemenin çalındığını tespit etti.

SABIKALI ÇIKTILAR

Parmak izi çalışması yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olayını daha önceden çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 42 yaşındaki A.Ö. ve V.A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, şüphelilerden V.A.'yı 30 Nisan'da Muratpaşa İlçesi Yüksekalan Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. V.A. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis, diğer şüpheli A.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

DHA