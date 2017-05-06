Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan Kadıköy'de anıldı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de Mücadele Birliği Platformu'nun çağrısıyla toplanan bir grup, idam edilişlerinin 45. yıl dönümünde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için anma programı düzenledi. Grup anmanın ardından Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na yürüdü.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için Kadıköy Altıyol'da toplanan kalabalık, burada pankart açıp slogan attı. Grup adına basın açıklaması yapan Fatma Yıldırım, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın düşüncelerini her yerde açıkça ortaya koyan devrimci liderler olduğunu belirterek, 'Onlar kendilerine düşeni yaptı, biz de kendimize düşeni yerine getirmeliyiz. Bize düşen onların yaktığı isyan ateşini devrime taşımaktır' dedi.

Açıklamanın ardından Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmeden önce ailelerine yazdıkları son mektupları okundu. Daha sonra kalabalık sloganlar atarak Bahariye Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na

yürüdü. Grup yürüyüşün ardından olaysız bir şeklide dağıldı.

DHA