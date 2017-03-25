Deniz ulaşımını sis engeli (3)

İstanbul'da etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Şehir Hatları'nın bazı vapur seferleri de sis nedeniyle sabah saatlerinde iptal edildi. Seferler ilerleyen saatlerde normale döndü.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de sis nedeniyle Sirkeci- Harem arabalı vapur seferlerinin yapılamadığını açıklamıştı. Arabalı vapur seferi tekrar başlarken İDO'nun hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerinde iptaller yaşanıyor.

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:

10:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

10:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

11:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

11:45 Yenikapı – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11:45 Yalova – Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

12:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

12:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



DHA