Denizi seyrederken falezlerden düşerek ayağını kırdı

ANTALYA'da, 37 yaşındaki İbrahim H. dün geceyarısı falezlerden denizi izlerken düşerek ayağı kırıldı. İtfaiyenin kurtarma çalışmalarını izleyen görgü tanığı Orhan Açıkgöz, bu sırada yaralıya, 'Çok inmişsin. Ne işin var, haydi denize düşüp ölseydin. Allah göstermesin, kardeşim etme kurban olayım' diyerek tepki gösterdi.

Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Caddesi Yavuz Özcan Parkı Falezler Mevkii'ndeki olay, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İbrahim H., 40 metrelik falezlerden patika yolu kullanarak deniz kenarına çok yakın bir noktaya kadar indi. Burada bir kayanın üzerine oturup denizi seyreden İbrahim H., dengesini yitirince 10 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Sağ bacağında kırık meydana gelen İbrahim H.'nin çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Çağrı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi.

AYAKKABISINDAN VAZGEÇMEDİ

Kurtarma ekipleri patika yolu kullanarak ulaştığı İbrahim H.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Kırılan ayağındaki ayakkabıyı çıkaran sağlık görevlileri, bacağına tampon uyguladı. Bu sırada İbrahim H.'nin görevlilere sık sık ayakkabısını sorması dikkati çekti. Ayakkabı, bir itfaiye görevlisi tarafından sedyeye sarılan halatlar arasına sıkıştırıldı.

GÖRGÜ TANIĞININ TEPKİSİ

Müdahaleden sonra sedyeye alınan İbrahim H., çevredekilerin de desteğiyle patika yoldan 40 metrelik falezlerden parka çıkarıldı. Yardım çağrısını duyarak polise haber veren ve kurtarma çalışmalarına da katılan görgü tanığı Orhan Açıkgöz'ün bu sırada İbrahim H.'yi uyarısı dikkati çekti. İbrahim H.'nin yanı başında duran Açıkgöz, 'İmdat seslerini duyunca hemen polise haber verdim. Ben intihar sandım ama değilmiş. Kayalıklardan düşmüşsün. Çok aşağı inmişsin. Ne işin var, hadi denize düşüp ölseydin. Allah göstermesin, kardeşim etme kurban olayım' diye tepki gösterdi.

İbrahim H. ise manzarayı izlerken ayağının kaydığını ve düştüğünü söyledi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen İbrahim H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

DHA