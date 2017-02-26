Denizlerde servet yatıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türk insanı olarak yönümüzü denizlere dönmemiz gerektiğini söyleyerek “Su ürünlerinde 744.7 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz ama Çin 21, Norveç’in 10.8, Vietnam’ın 8 milyar dolar ihracat yaptığı bu alanda hala kat edecek çok yolumuz var” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, sudaki gıda kaynaklarının dünyada büyük gıda rezervleri olarak kabul gördüğünü, üç tarafı denizlerle çevrili, dört denize kıyısı olan Türkiye’nin, göl, gölet, baraj gölü, akarsu ve kaynak suları mevcudiyetiyle önemli bir su ürünleri potansiyeli bulunduğunu belirtti. Yaklaşık 26 milyon hektar büyüklüğüyle Türkiye’nin sahip olduğu su ürünleri alanlarının orman yüzölçümünden fazla bir yeri kapladığını vurgulayan Bayraktar, 8 bin 333 kilometrelik kıyı şeridine, göl, gölet, baraj göllerine, akarsularına rağmen su ürünlerinde potansiyelini yeterince kullanmadığını dile getirdi.

Dünyada çok sayıda ülkenin su ürünlerinden çok büyük tutarlarda gelir ettiklerini belirten Bayraktar, su ürünleri üretiminin 2010-2014 döneminde dünyada 167.3 milyon tona ulaştığını söyledi. Bayraktar, “Tüketilen su ürünlerinde avcılığın payı yüzde 55.9 iken, yetiştiriciliğin payı yüzde 44.1’e yükseldi. Çin, avcılıkta 17.1 milyon, yetiştiricilikte 45.5 milyon tonla açık farkla ilk sırada. Türkiye, avcılıkta 302 bin tonla 45’nci, yetiştiricilikte 235 bin tonla 22’nci sırayı aldı. Ülke olarak, 2015 yılında su ürünleri avcılığından elde edilen üretim 302 bin tondan yüzde 49,5 artışla 432 bin tona, yetiştiricilikte yüzde 2,2 artışla 235 bin tondan 240 bin tona çıktı.” dedi.

Su ürünleri tüketiminin insan sağlığı için çok faydalı olduğunu, dört denize kıyısı olan, üç tarafı denizlerle kaplı Türkiye’ye 744.7 milyon dolarlık ihracatın yakışmadığını dile getiren Bayraktar, şöyle dedi:

“Ülkemizde uzun süreli açık deniz balıkçılığı yapabilecek, avladığı su ürünlerini işleyip, depolayabilecek bir filo kapasitesi bulunmamaktadır. Açık denizlerde avcılık yapılmasını teşvik için gemi inşasına, ucuz yakıt teminine ve tayfa ücretlerinin iyileştirilmesi amacıyla destek verilmeli, sürdürülebilir su ürünleri üretimi ülkemizde ana politika olmalı ve bu politika çerçevesinde gerekli stratejiler ile kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları ve hedefler belirlenmelidir. Su ürünleri sektöründe pazar ve fiyat oluşumu için piyasa düzenlemede sorumluluk alacak bir kuruma ihtiyaç vardır.

Balıkçılıkta arz-talep dengesi oluşturularak, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması gereklidir. Balıkçılık sektöründeki ürünlere yönelik dondurma, tuzlama, konserve ve paketleme ünitesi içeren işleme tesislerinin kurulması ekonomik anlamda sektöre katkı sağlayacaktır. Ülkemizde kişi başı su ürünleri tüketimi dünya ortalamasının altındadır. Bunun artırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır.”

DHA