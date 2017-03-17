Denizli Antalya karayolunda heyelan

DENİZLİ- Antalya karayolunda yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Denizli istikametinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

Denizli-Antalya Karayolu'nun Cankurtaran Mevkii'nde bugün saat 17.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Kar ve yağmur yağışı nedeniyle gevşeyen tonlarca toprak ve kaya parçası, tepeden karayoluna aktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolunun yaklaşık 100 metrelik bölümünü kaplayan tonlarca toprak nedeniyle Denizli istikametinde trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolu ekipleri yolu trafiğe açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

DHA