Denizli Cumhuriyet Başsavcısı ve şoförü suikast gibi kazada öldü (5)

VASİYETİNİ ANLATMIŞTI

Denizli'de trafik kazasında şoförüyle birlikte yaşamını yitiren Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ailesiyle helalleştiği ve vasiyetini söylediği öğrenildi. Denizli basınına 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Alper, biri lise diğeri üniversite öğrencisi olan iki çocuğuna bıraktığı vasiyetten de şöyle bahsetmişti:

'Ben bugüne kadar hep helal lokma yedim ve size de helal lokma yedirdim. Devletin okullarında okudum. Ülkeme karşı sevgi ve saygımı hiç kaybetmedim. Şimdi ben gideceğim, geri dönmeyebilirim. Geri dönmediğim zaman anneniz size sahip çıkar. Annenize bir şey olursa anneannenize ya da babaannenize gidin. Bankamatik kartımı bıraktım, içinde maaşımdan arta kalan miktar olduğunu söyledim. 15 bin lira kadar para olan banka hesap cüzdanını da verip bununla da hayatınızı devam ettirirsiniz. Anneanneniz ve babaanneniz size sahip çıkacaktır. Bunlar gelir geçer. 10 yıl, 20 yıl, belki 30 yıl sonra babanızın cenazesini alıp Demokrasi Şehitliğine defnederler. Korkmayın, babanızdan asla utanmayın.'

Başsavcı Alper, en son geçen pazartesi günü Denizli İhracatçılar Birliği'nin Genç Mucitler Aranıyor İnovatif Fikirler Yarışması finaline katılmıştı. Pamukkale Üniversitesi Hasan Kasapoğlu salonunda düzenlenen yarışmanın finalinde Başsavcı Alper, dereceye giren bir öğrenciye ödül vermişti.

BAŞSAVCILIK'TAN SUİKAST KONUSUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, akıllarda uyanan suikast şüphesiyle ilgili açıklama yaptı. İlk bulgulara göre olayın suikast olmadığı, kaza sonucu yaşandığının belirlendiğinin belirtildiği açıklama da şöyle:

'Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa Alper'in trafik kazası neticesinde vefat etmesi olayı ile ilgili bazı basın kuruluşlarında 'suikast sonucu vefat ettiği' yönünde haberler olduğu görülmüştür. İlk bulgulara göre olayın trafik kazası olduğu, ölümün trafik kazası neticesinde meydana geldiği tespit edilmiştir' denildi.

DHA