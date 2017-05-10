Denizli Cumhuriyet Başsavcısı ve şoförü suikast gibi kazada öldü (6)

KAMYON ŞOFÖRÜ KORKUP KAÇMIŞ

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde bulunduğu makam aracına çarparak şoförüyle birlikte ölümüne neden olan kamyon şoförü ilk ifadesinde, kaza nedeniyle korkup kaçtığını söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde bulunduğu makam aracına çarparak şoförüyle birlikte ölümüne neden olan hafriyat yüklü kamyon şoförü Uğur T. Olay yerinden kaçmış, polis tarafından kısa sürede yakalanmıştı. Bir ay önce kamyonu kullanırken alkollü yakalandığı öğrenilen ve ehliyetine 2 yıllığına el konulan kamyon şoförü Uğur T. polis tarafından gözaltına alındığında kaza anını hatırlamadığını belirterek, 'Kendime ait kamyonla hafriyat boşaltmayla giderken, otomobille çarpıştık. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kamyon otomobilin üzerine yatmış haldeydi, bende kamyonun içinden çıkıp, aşağı indim, otomobile bakınca korkup olay yerinden kaçtım' dediği öğrenildi. Şoför Uğur T.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kamyonun ve başsavcının otomobilinin geçtiği yollardaki güvenlik kamera kayıtları da detaylı şekilde inceleniyor.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)



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