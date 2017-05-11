Denizli Cumhuriyet Başsavcısı ve şoförü suikast gibi kazada öldü (7)

BAKAN ZEYBEKCİ: MUHTEŞEM BİR HUKUK ADAMIYDI

Bu akşam saatlerinde uçakla Denizli'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in Üçler Mahallesi'nde bulunan Hakim ve Savcı Lojmanları'daki evini ziyaret etti. Bakan Zeybekçi'ye Vali Ahmet Altıparmak ve diğer protokol üyeleri de eşlik etti. Mustafa Alper'in hakim eşi Hatıran Alper ve diğer yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Zeybekci, burada yaptığı açıklamada, 'Bugün yoğun bir programdan sonra ancak gelebildik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını getirdik. Muhtemelen kendisi de telefonla arayacaktır. Kendisi de sayın başsavcımızı tanırdı. Kendisi de dua edeceğini söyledi. Mekanı cennet olsun. Üzgünüz hakikaten muhteşem bir adalet adamıydı, hukuk adamıydı. İyi ve kadim bir dosttu. Sağlam bir memleket evladıydı. Bir Anadolu çocuğuydu. Kaybı oldukça acı bizim için. Mekanı cennet olsun diyorum. Allah rahmet eylesin' dedi.

Bakan Zeybekci, Mustafa Alper ile birlikte yaşamını yitiren şoförü Muzaffer Akşehir'nin 1200 Evler Mahallesi'ndeki evini ziyaret edip, ailesine başsağlığı diledi.

DHA