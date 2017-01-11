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Denizli Haberi: Denizli'de 3 ilçede eğitime kar engeli

Denizli'de 3 ilçede eğitime kar engeli
02:3111 Ocak 2017
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Denizli'de 3 ilçede eğitime kar engeli
Denizli'de 3 ilçede eğitime kar engeli

DENİZLİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Çameli İlçesi'nde ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verilirken, Beyağaç İlçesi ile Pamukkale'de de bazı mahallelerdeki taşımalı sistemle okullarına giden öğrenciler için de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Çameli İlçesi'nde ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca Beyağaç İlçesi'nin Kızılağaç, Ürgüt, Kerimler, Kapuz, Serverler ve Pınarönü mahallelerindeki taşımalı sistemle okullarına gelen öğrenciler ile Pamukkale İlçesi'nde Cankurtaran, Akdere, Güzelpınar, Gözler, Belenardıç ve Uzunpınar mahallerindeki taşımalı sistemle okula giden öğrenciler için de buzlanma nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

DHA

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