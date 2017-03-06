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Denizli Haberi: Denizli'de 8 FETÖ ablası tutuklandı

Denizli'de 8 FETÖ ablası tutuklandı
17:266 Mart 2017
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Denizli'de 8 FETÖ ablası tutuklandı
Denizli'de 8 FETÖ ablası tutuklandı

DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan ve örgütte 'abla' olarak görev yaptığı belirtilen 8 kadın, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 5 gün önce, FETÖ/PDY'de 'abla' olarak görev yaptığı belirlenen 22 kadının yakalanması için operasyon yaptı. Şüphelilerden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğerlerinin arandığı belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock adlı programı kullandıkları ve OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile kapatılan derneklere üyelikleri tespit edildiği belirtildi. Son operasyonun, FETÖ soruşturmasında, örgütte abla olarak görev yaptığı belirlenen kadınlara yönelik 3'üncü dalga operasyon olduğu belirtildi. 3 ayrı operasyonda 78 kadın hakkında işlem yapıldığı, 23'nün tutuklandığı kaydedildi.

 

DHA

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