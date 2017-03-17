Denizli'de ablalara 4'üncü dalga operasyona 19 gözaltı

DENİZLİ'de polis, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütte 'Abla' olarak görev yapan ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı belirlenen kadınlara yönelik yaptığı operasyonda 19 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca ByLock operasyonu kapsamında meslekten ihraç edilen 7 rütbeli askerin de gözaltına alındığı açıklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütte 'Abla' olarak adlandırılan kadın yapılanmasına yönelik geçen çarşamba günü 4'üncü dalga operasyonunu yaptı. Örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandığı ve KHK'yla kapatılan derneklere de üyelikleri tespit edilen kadınlara yönelik yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 29 kadından 19'u, yakalandı.

Gözaltına alınan kadınların Denizli 'il ablası', 'ev ablası', 'bölge talebe mesulü', 'büyük bölge talebe mesulü', 'eğitim danışmanı', 'belletmen', 'ser rehber', 'yurt müdürü', 'imam hatip mezun mesulü' gibi kod isimleri olduğu belirtildi.

Bu arada bir diğer FETÖ soruşturmasında,örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve meslekten ihraç edilen 7 rütbeli askerde gözaltına alındı.

DHA