Denizli'de ByLock'tan 13 memur tutuklandı

DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 14 kamu çalışanı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si kadın 13'ü tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir hafta önce, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen kamu çalışanlarına yönelik operasyon yaptı. Sağlık Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Dairesi'nde çalışan ve aralarında müfettişin de bulunduğu 14 kişi, gözaltına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si kadın 13'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA