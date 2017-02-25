Denizli'de cadde ortasında 40 adet G3 mermisi bulundu

DENİZLİ'nin Bekilli İlçesi'nde yolda yürüyen üniversite öğrencileri tarafından cadde ortasında, 40 adet G-3 piyade tüfeği mermisi bulundu. İnceleme yapan polis, mermilere el koydu.

Bekilli İlçesi Yeni Mahalle'de Ongan Caddesi'nde yürüyen Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bugün saat 01.00 sıralarında yolda mermi olduğunu gördü. Öğrencilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri, toplam 40 merminin 7.62 milimetre çapında ve G-3 piyade tüfeğine ait olduğunu tespit etti. Mermileri toplayan polis, kimin attığını belirlemek için soruşturma başlattı.

DHA