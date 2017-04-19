Denizli'de çok çocuklu polislere yemek

DENİZLİ İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, referandumda görev yapan 4 ve daha fazla çocuk sahibi polislerle yemekte bir araya geldi. Demir, özellikle gece nöbetlerinde yoğun tempoda çalışan polislere moral ve motivasyon açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Denizil İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, referandum sürecinde yoğun tempoda çalışan, 4 ve üzeri çocuk sahibi olan polis memurları ve ailelerine, Polisevinde akşam yemeği verdi.

Özellikle gece nöbetlerinde yoğun tempoda çalışan personelin moral ve motivasyonlarının artırmak için düzenlenen yemeğe ev sahipliği yapan Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, uygulamanın ilk kez yapıldığına dikkat çekti. Emniyet Müdürü Demir, 'Polislik mesleğini icra etmek başlı başına meşakkatli bir görev. Hele ki kalabalık bir aileye sahip personelin hem çalışıp hem de ailelerine zaman ayırabilmeleri takdir edilecek bir durum. Bu şehrin bugünü dünden daha güvenli, yarını da bu günden daha da güvenli olacak. Bu da teşkilat mensupları ile Denizli halkının hep birlikte uyum içerisinde olmasıyla başarılabilecek' dedi. Demir, yemeğin bir başka amacının polis olmanın çok çocuk sahibi olmaya engel olmadığını diğer polislere de göstermek olduğunu söyledi.

Etkinlik, yemeğe katılan polis ve ailelerinin toplu hatıra ı çektirmesiyle son buldu.

DHA