Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Denizli Haberi: Denizli'de FETÖ operasyonuna 11 tutuklama

Denizli'de FETÖ operasyonuna 11 tutuklama
19:268 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Denizli'de FETÖ operasyonuna 11 tutuklama
Denizli'de FETÖ operasyonuna 11 tutuklama

DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden, aralarında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö.'nün de bulunduğu 11 kişi tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock'u kullandığı belirlenen kamuya bağlı sağlık kurumlarında daha önce çalışan ve kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen kişilere yönelik, iki hafta önce operasyon düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö. ile eski milletvekili S.E.'nin doktor eşi H.E.'nin de aralarında bulunduğu 33 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı. İfadesi tamamlanan 27 kişi ise 2 gün arayla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği eski milletvekilini eşi H.E. ile birlikte 16 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Aralarında Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö.'nın da bulunduğu 11 kişiyi ise tutukladı.

 

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar