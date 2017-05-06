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Denizli Haberi: Denizli'de izinsiz eyleme polis müdahalesi; 34 gözaltı

Denizli'de izinsiz eyleme polis müdahalesi; 34 gözaltı

22:516 Mayıs 2017
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Denizli'de izinsiz eyleme polis müdahalesi; 34 gözaltı
Denizli'de izinsiz eyleme polis müdahalesi; 34 gözaltı

DENİZLİ'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm yıldönümlerinde izinsiz eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 34 kişiyi gözaltına aldı.
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, DevLis ve Emek Partisi üyelerinden oluşan grup, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için bugün saat 18.00 sıralarında Gazi Bulvarı Candoğan Parkı'nda bir araya geldi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, eylemin izinsiz olduğunu belirterek, gruptan dağılmasını istedi. Slogan atıp yapılan uyarılara aldırış etmeyen gruba, polis müdahale etti. Kalabalık dağılırken, 34 kişi gözaltına alındı. 

DHA

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