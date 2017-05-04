Denizli'de mesir ve fesleğen dağıtımında izdiham

DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği 3'üncü Tıp Günü etkinlikleri kapsamında mesir macunu ve fesleğen dağıtıldı. Getirilen 30 bin fesleğenin vatandaşlara dağıtımı sırasında izdiham oldu.

Merkezefendi Belediyesi, belediyenin isim babası da olan mesir macununun mucidi, ünlü İslam ve tıp alimi Merkez Efendi'nin daha iyi tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 'Merkezefendi Belediyesi 3. Tıp Günü' etkinliği düzenledi. Zeytinburnu Belediyesi'nin de destek verdiği etkinlikler, belediye binası önünden Bayramyeri Meydanı'na kadar kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Bayramyeri Meydanı'nda mehter takımı tarafından konser verildi. Bayramyeri Meydanı'ndaki etkinliklere; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partil Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Zekeriya İskenderoğlu ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik çerçevesinde kurulan stantlarda çeşitli şifalı bitkilerin tanıtımı ve satışı yapıldı. Tıp Günü etkinlikleri kapsamında açılış konuşmasını yapan Başkan Subaşıoğlu, Denizli'nin yetiştirmiş olduğu önemli isimler birinin de Merkez Efendi olduğunu belirterek, 'Merkez Efendi ünlü bir tıp ve İslam alimi, aynı zamanda ilçemizin adını aldığı çok önemli bir şahsiyettir. Biz bu önemli alimimizi Denizlililere anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük bir gayret içerisindeyiz' dedi.

Tıp ve İslam bilgini Merkez Efendi'nin kabrinin bulunduğu Zeytinburnu İlçesi'nin Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Zekeriya İskenderoğlu ise Merkez Efendi'nin Zeytinburnu sınırları içerisine defnedildiğini ve çok önemli bir alim ve alternatif tıbbın kurucu ismi olduğunu söyledi.

İZDİHAM OLDU

Merkezefendi Belediyesi'nin 3'üncüsünü düzenlediği etkinlikte, konuşmaların ardından protokol üyeleri sahneye çıkarak vatandaşlara mesir macunu dağıttı. Çoksayida kişi mesir macunu alabilmek için adeta birbirleriyle yarışırken, bazıları xemsiyelerini ters tutarak dağıtılan mesir macunlarını topladı. Mesir macunu dağıtımının ardından protokol üyeleri, toplananlara Zeytinburnu Belediyesi'nin getirttiği 30 bin fesleğeni dağıtmak için hazırlanan standa geçti. Dağıtıma yoğun ilgi göstermesi alanda izdiham yarattı. Dağıtılan fesleğenlerden almak isteyen bazı kişiler yoğun kalabalık arasında sıkışma tehlikesi geçirdi. Kısa süre fesleğen dağıtımı yapan protokol üyeleri daha sonra stanttan ayrıldı. Dağıtımı yapan iki görevli, toplananları sıraya girmeleri konusunda uyardı. Fesleğenlerin görevliler tarafından stanttan çıkarılıp farklı noktalardan kalabalığa dağıtılmasıyla izdiham sona erdi.

DHA