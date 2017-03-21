Denizli'de nevruz kutlandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, HDP il başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması, Esentepe Pazaryeri yanındaki alanda yapıldı. Yaklaşık 500 polisin görev aldığı alanda geniş güvenlik önlemleri de alındı.

Bariyerlerle çevrilen alana girmek isteyenlerin üzerleri ve çantaları arandı. Yapılan Kürtçe konuşmaların ardından nevruz ateşi yakıldı. Kutlamaya gelenler, ateşin üzerinden atladı. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı kutlamada, gençler ve kadınlar Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Saat 11.00'te başlayan etkinlik, saat 15.00'da sona erdi. Nevruza katılanlar, sessizce alanı terk etti.

DHA