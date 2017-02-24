Denizli'de sağlıkçılara yönelik FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda, MHP eski Milletvekili S.E.'nin doktor eşi H.E.'nin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah erken saatlerde sağlıkçılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı ileri sürülen Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö., MHP eski Milletvekili S.E.'nin doktor eşi H.E. ile birlikte 5'i doktor, toplam 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA