Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oldu

DENİZLİ'de saatteki hızı 50 kilometreye kadar çıkan rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Denizli'de gece geç saatlerde başlayan şiddetli rüzgar, kenti etkisi altına aldı. Saatte 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından teleferik seferleri durduruldu. Etkili olan lodos sebebiyle evlerin kiremitleri uçtu. Vatandaşlar ise yolda yürümekte güçlük çekti.

Denizli Meteoroloji Müdürlüğü, şiddetli rüzgarın gün boyu etkisini göstereceğini belirtti. Meteoroloji yetkilileri ağaç devrilmesi ve çatı uçması ve soba zehirlenmeleri gibi tehlikelere karşı vatandaşları uyardı.

DHA