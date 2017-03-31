Denizli'de su kuyusuna düşen çiftçi öldü

DENİZLİ'nin Çivril İlçesi Gürpınar Mahallesi'nde, 65 yaşındaki Ümmet Sözan, evinin önündeki su kuyusunun kenarına su çekmek için motor bağlarken 18 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Yakınları tarafından ağır yaralı kurtarılan Sözan, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Çivril İlçesi'nin Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası çiftçi Ümmet Sözan, evinin önünde bulunan kuyudan su çekmek için motor bağlarken, dengesini kaybederek 18 metrelik su kuyusuna düştü. Düşerken başını kuyu içindeki iskelelere çarpan Sözan, bilincini kaybederek bayıldı.

Eşinin haber vermesiyle olay yerine komşuları geldi. Kuyudan komşuları tarafından çıkarılan Sözan, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Sözan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sözan'ın yapılan ilk otopsisinde başını çarptığı ve aşırı kan kaybettiği ayrıca ciğerlerinde su bulunduğu belirlendi. Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sözan'ın, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Morguna gönderileceği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA