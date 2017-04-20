Denizli'de zincirleme kaza: 2'si çocuk 3 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi İlçesi'nde, kavşakta 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 10.30 sıralarında Merkezefendi İlçesi Sümer Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Sarayköy yönüne giden Burcu Erol yönetimindeki 35 AL 4106 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Abdurrahman Bayar yönetimindeki 20 PF 236 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bayar'ın yönetimindeki otomobil de önündeki Hüseyin Budak yönetimindeki 20 V 4378 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Budak'ın yanındaki eşi Münire Budak ile çocukları 12 yaşındaki Mehmet Ali Budak ve 4 yaşındaki Hasan Ali Budak yaralandı. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA