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Denizli Haberi: Denizli'deki FETÖ davasında tahliye kararı

Denizli'deki FETÖ davasında tahliye kararı

19:3910 Nisan 2017
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Denizli'deki FETÖ davasında tahliye kararı
Denizli'deki FETÖ davasında tahliye kararı

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik mübaşir ve katipleri kapsayan 22'si tutuklu 31 sanıklı davanın ara kararından 7 tahliye ve 1 tutuklama çıktı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Denizli'deki Adliye yapılanmasına yönelik 22'si tutuklu 31 sanıklı davanın 5'inci celsesi, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve yakınları katıldı. Sanık ve avukatların savunma yapmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. Tutuklu sanıklardan 7'sinin tahliyesine, tutuksuz sanık C.T.'nin ise tutuklanmasına karar verildi. Bu kararla davadaki tutuklu sayısı 16 olurken, duruşma ertelendi.

 

DHA

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