Denizli'deki FETÖ/PDY'den yargılanan işadamları davası başladı (2)

İLK SAVUNMAYI O YAPTI

Denizli'de 38'i tutuklu toplam 67 işadamının FETÖ/PDY'den yargılandığı davanın duruşmasında kimlik tespitinin ardından iddianamenin tamamı okunmadı. Sanıklara, iddianamede kendileriyle ilgili bölümler okunup, savunmaları istendi. İlk savunmayı tutuklu sanıklardan, Ticaret Odası eski Meclis Başkanı ve Türk Kızılayı eski Şube Başkanı Habib Yıldız yazılı ve sözlü olarak yaptı. 5 sayfa yazılı savunmasını okuyan Habib Yıldız'ın ağlamaklı ifadesi dikkat çekti.

YUNAN ADASINA KAÇMAMIŞ

Örgüt üyeliğiyle ilgili iddiaları kabul etmeyen Yıldız, "15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gökçeada'da tatildeydim. Sonrasında oğlum aradı ve polis tarafından arandığımı söyledi. Tatil yaptığım adanın karşısında Yunan adası vardı. Ben Denizli'ye gelip, polise teslim oldum. İddianamede geçen (kanun hükmünde kararnameyle kapatılan) DİAD'a (Denizli İşadamları Derneği) üyelik başvurum olmadı ve üye değilim. Gizli tanık Battal'ın ifadesinde adım geçmektedir, sehven yazılmış olabilir. Bu derneğe üye olmamama rağmen, dernekten beni arayıp, aidat borcu nedeniyle icra göndereceklerini bile söylediler. Bank Asya konusunda ise kredi kartı vermişlerdi, onu da otoban girişlerinde okutulduğu için avantajlı olmasından dolayı kabul ettim. İddianamedeki suçlamaları kabul etmiyorum. Bu suçlarla bile anılmayı kabul etmiyorum. Zaman gazetesi aboneliğini hatırlamıyorum. Ben çeşitli gazeteler alırım. İddianamede adı geçen bazı kişilerle bir otelde kaldığım doğrudur, ancak Afyonkarahisar ve Antalya'daki otellere gitmedim. Ben sehven yazıldığını düşünüyorum" dedi.

"AKLIMI VE VİCDANIMI SATMADIM"

Savunmasında devlet hiyerarşisini yıpratacak olumsuz davranış içinde olmadığı belirten Yıldız, "Kimseden emir almam, kimseye de emir vermem. Aklımı ve vicdanımı satmadım. Memleketin selameti için canımı feda etmem gerekiyorsa ederim. Şu anki durumum canımı vermekten öte ızdırap halinde olmamdır. Sağlık sorumlarım nedeniyle beraatimi ya da tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık Yıldız'a savunmasının ardından bazı avukatlar tarafından meclis başkanlığı nedeniyle Ticaret Odası seçimleri ve Türkçe Olimpiyatları soruldu. Evinde yapılan aramada Türkçe Olimpiyatları CD'si bulunan Yıldız, "2014 yılına kadar devlet büyükleri de bu etkinliğe katılmıştır. Şimdiki bakanımız, belediye başkanları da katıldı. Ben de Kızılay Şube Başkanı olarak katıldım. Ticaret Odası yönetiminin seçilmesiyle ilgili siyasilerden telkin ya da tavsiye almadım" dedi.

Mahkeme başkanı Yıldız'ın savunmasının ardından duruşmayı yarın sabah devam edilmek üzere erteledi.



DHA