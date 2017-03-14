Denizli'deki kadın cinayeti şüphelisi Afyonkarahisar'da yakalandı

DENİZLİ'de geçen şubat ayında başından tabancayla vurularak öldürülen 48 yaşındaki Derya Gündüz'ün katil zanlısı olarak aranan, birlikte yaşadığı İsmail A., Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi'nde yakalandı.

Derya Gündüz, geçen 24 Şubat'ta Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi, 1531 Sokak'ta tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Gündüz, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Gündüz'ün katil zanlısının birlikte yaşadığı ileri sürülen 47 yaşındaki İsmail A. olduğunu belirledi. Polis, olayın ardından kaçan İsmail A.'nın Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine geçen 12 Mart sabahı eve operasyon düzenleyen polis, İsmail A.'yı yakaladı.

Sorgusunda birlikte yaşadığı Derya Gündüz'ü kıskançlık yüzünden öldürdüğü ileri sürülen İsmail A., Denizli'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İsmail A., tutuklandı.

DHA