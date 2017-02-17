Denizli'nin 3 ilçesinde MHP teşkilatları kapatıldı

MHP Başkanlık Divanı'nın aldığı karar göre Denizli'nin Buldan, Serinhisar ve Bozkurt ilçe teşkilatları kapatıldı.

MHP'de parti içi muhalefetin güçlü olduğu illerden biri olan Denizli'de Buldan, Serinhisar ve Bozkurt ilçe teşkilatları kapatıldı. MHP Başkanlık Divanı tarafından alınan karar Denizli İl Başkanlığı'na ve Denizli Valiliği'ne bugün bildirildi. Serinhisar ve Buldan teşkilatları referandum sürecinde partinin ve teşkilatın karşısında tutum takındığı gerekçesiyle kapatılırken, Bozkurt ilçe teşkilatı ise Başkan Meral Kocaman geçen yıl istifa ettiği için yasal prosedür gereği yeni yönetim ataması yapmak için kapatıldı. Buldan İlçe Başkanı Mehmet Tuğrul ve Serinhisar İlçe Başkanı Mehmet Averi de kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, Başkanlık Divanı'nın kararının İl Başkanlığı'na ulaştığını belirterek, "Buldan ve Serihhisar teşkilatları Başkanlık Divanı tarafından kapatıldı. Bu süreçte partimizin ve teşkilatımızın karşısında tavır aldılar. Kendilerine defalarca istifa etmeleri çağrısı yapsak da istifa etmediler. Referandum sürecinde de hayır kampanyasını destekleyen açıklamalar yaptılar. Partimizin Başkanlık Divanı da kapatma kararı aldı. Bozkurt İlçe Başkanı ise daha önce istifa etmişti. Yönetimdeki arkadaşlar vekaleten görevi yürütüyordu. Yeni atama yapmak için ilçe teşkilatı hakkında kapatma kararı verildi" diye konuştu.

SABAH 'HAYIR' DEDİ, ÖĞLEN GÖREVDEN ALINDI

Buldan İlçe Başkanı Mehmet Tuğrul, bu sabah yaptığı yazılı açıklama ile referandumda teşkilat olarak 'hayır' diyeceklerini açıklamıştı. Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Tuğrul, "Bizim hayırımız bu kutlu devletin en can alıcı hücrelerine sinsice yuvalanan, devletimizi içten içe kemiren FETÖ'cülerin hayırından çok farklıdır. Bu hain örgüt bu saatten sonra hükümet ne derse zaten hayır diyecektir. Onların hayırında hayır değil yine şer vardır. Ancak Türk milliyetçilerinin hayırında hayır vardır. Türk milliyetçilerinin hayırında Türk milletinin geleceği ile ilgili duyulan endişe ve gelecekle ilgili yapılmış analizlere dayanan bir öngörü bulunmaktadır. Bizler tercihimizi aklımızın erdiğinden bu yana MHP tarafında kullandık. Bu tercihimizi kullanırken de kimseye sormadık. Ha illaki bir tercihte bulunacaksak da bu tercih partimizin tüzüğünde belirtildiği üzere demokrasi ve parlamenter sistemden yana olacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene" demişti.

DHA