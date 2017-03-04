Deprem Danışma Kurulu 4 yıldır toplanamıyor

JEOLOJİ Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Keleş, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde kanunla kurulan ve kanuna göre yılda en az 4 defa toplanması gereken Deprem Danışma Kurulu'nun 4 yıldır toplanamadığını söyledi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube yönetimi, 1- 7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Antalya Atan Park Otel'de düzenlenen danışma kurulu toplantısında, Türkiye ve Antalya'nın olası bir depreme karşı eksiklikleri hakkında açıklamada bulunuldu. Şube Başkanı Ali Keleş, Deprem Haftası'nın deprem başta olmak üzere tüm afetler konusunda toplumsal bilinçlenmeyi ve kamusal örgütlenmeyi hedeflediğine dikkati çekerek, “Fakat bu amacın ne kadar gerçekleştiği konusunda jeoloji mühendisleri olarak ciddi kaygılar duyuyoruz. Günü kurtarma ve yara sarma politikaları uygulandığına tanık olmaya başladık" dedi.

KONUTLARIN YÜZDE 44'Ü BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİNDE

Ali Keleş, mevcut deprem bölgeleri haritasına göre, Türkiye topraklarının yüzde 66'sının birinci ve ikinci derece, konutların yüzde 44'ünün birinci derece, yüzde 25'inin iki derecede deprem bölgesinde yer aldığını söyledi. Keleş, nüfusun ise yaklaşık 34 milyonunun birinci, yaklaşık 22 milyonunun ikinci derece deprem bölgesinde yaşadığına değindi.

DANIŞMA KURULU 4 SENEDİR TOPLANAMIYOR

Türkiye'de kentlerin 1999 öncesine göre daha güvenli olmadığını savunan Ali Keleş, “Deprem gerçeğini kabullenmeyen yönetimlerin ülkemize ve topluma vereceği zararlar ancak başımıza gelecek bir büyük deprem sonucunda ortaya çıkacaktır. Kanunla kurulmuş olan ve ilgili kanuna göre senede en az 4 defa toplanması gereken Deprem Danışma Kurulu bile 4 yıldır toplanamıyor" dedi.

PLAN VE AFET TOPLANMA MERKEZİ

Her türlü deprem bölgesini içinde barındıran Antalya'nın da olası bir depreme hazırlıklı olmasını istediklerini kaydeden Ali Keleş, “Bir an önce deprem master planına sahip olmak istiyoruz. Deprem zararlarını azaltacak bütüncül bir nazım imar plan yapılmasını istiyoruz. Hemen afet toplanma merkezlerinin belirlenmesini ve belirlenen merkezlerin kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Depremi unutmayalım, unutturmayalım, yapılmayanları ve yapmayanları sorgulayalım" diye konuştu.

DHA