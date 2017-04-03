Depremzede kızların gelinlikleri hayırseverlerden

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde depremde evleri yıkılan veya hasar görenlerin barınma ve gıda gibi birçok ihtiyacı devlet tarafından karşılanırken, yardımseverler de bölgeye yardım yağdırdı. Gönderilen yardımlar arasında, gelin olacak depremzedeler düşünerek gelinlik de yeraldı.

Ayvacık'ta, geçen 6 Şubat'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan çok sayıda artçı, Yukarıköy Köyü başta olmak üzere 23 köyde evlerde hasara yol açtı. Bazı evler yıkıldı, çok daha fazlası ise hasar gördü. Depremin ilk gününden itibaren başta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay olmak üzere devlet tüm kurumlarıyla depremzedelerin yanında oldu. Konteyner evler kurularak depremzedeler buralara yerleştirildi. Kızılay, depremzedelere her gün üç öğün sıcak yemek çıkardı.

Devletin şefkatli yardım eline bir el de yardımsever Türk milleti verdi. Türkiye'nin dört bir yanından depremzedeler için giyecek ve yiyecek yardımı yağdı. Bazı yardımsever esnaf ise, bu yaz evlenme planları yapan gelinleri unutmayıp, bölgeye çok sayıda gelinlik gönderdi. Yaklaşan düğün sezonu içinde evlenecek olan depremzede kızlar, ihtiyaç halinde yardım bürosuna gelerek buradan beğendiği gelinliği alacak. Bu yaz, çok sayıda depremzede gelin adayı, hayırseverlerin gönderdiği gelinliklerle mutlu bir yuvaya ilk adımı atmış olacak.

DEPREM YARDIM BÜROSU KURULDU

Ayvacık Belediyesi yardımların fazlalığı ve düzenli olarak dağıtımının sağlanması için ilçe merkezinde Deprem Yardım Bürosu oluşturdu. Yardım bürosu, gönderilen giysilerin tasnifi yapılarak depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği giyim mağazası haline dönüştü. Görevliler, giyim eşyalarını kadın-erkek ve çocuk-yetişkin olarak tek tek ayırarak kayıt altına aldıktan sonra raflara ve askılara yerleştirdi. Kıyafetler arasında en çok dikkati çeken ise yaklaşan düğün sezonunda gelin olacak depremzede kızlara gönderilen gelinlikler ile gece elbiseleri oldu.

DÜĞÜNÜ OLANLAR GELİNLİKLERİNİ ALABİLECEK

Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin, İlçeye bağlı 67 köy bulunduğunu, 23 köyün ise depremden etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Duyarlı halkımız deprem bölgesine ilk günden itibaren yardım göndermeye başladı. İhtiyacı olanları komple giydirebiliyoruz. Hayırsever bazı esnafımız, bu yaz evlenecek depremzede kızlarımızı da düşünerek 18 tane gelinlik bile gönderdi. Bir o kadar da gece elbisesi geldi. Bu tür kıyafetleri köylerde sergilemek, ya da dağıtmak mümkün olmuyordu. İşte biz bunları yardım bürosunda kayıtlı olarak alıyoruz. İhtiyaç sahiplerine yine kayıtlı olarak veriyoruz. Düğünü olan ihtiyaç sahipleri buraya geliyor. Biz de düğünleri olup olmadığını belgeledikten sonra kendilerine gelinlikleri veriyoruz. Şimdiden talepler var. Gelinlik de bir maliyet tabi. Bu şekilde bir yükten kurtulmuş oluyorlar. Bunlar giyilmemiş, sıfır eşyalar. İşletme sahipleri 'hayrımız olsun' diye buraya getirip bizlere teslim ediyorlar. Bilhassa depremzedeler ve ihtiyacı olanlar gelip buradan giyinebilirler. Gelinliklerini alabilirler. Bir bedeli yok bunun."

UZUN SÜRE AÇIK KALACAK

Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Deprem Yardım Bürosu'nu uzun bir süre daha açık tutacaklarını kaydederek, "Burayı bir sosyal market haline getirdik ve bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yardım büromuz açık kalacak. Duyarlı vatandaşlarımızın getirdiği eşyalar burada toplanacak, tasnif edilecek ve uzun süre buradan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Elimizden geldiğince ekiplerimizle birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

DHA