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Son Dakika: Der Spiegel’den Türkiye kapağı

Der Spiegel’den Türkiye kapağı
11:5712 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Der Spiegel’den Türkiye kapağı
Der Spiegel’den Türkiye kapağı

Almanya’da yayımlanan haftalık Der Spiegel dergisi Türkiye’yi bir yıl içinde üçüncü kez kapak konusu yaptı. “Hilal tutulması” başlığıyla Almanya ile yaşanan toplantı krizinin yansımalarını haberleştiren dergi, alt başlık olarak “Erdoğan’ın Almanya’sı- Bir bölünme hikayesi” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasının Türkiye ve Almanya’daki yansımalarını işleyen dergi, yaptığı röportajlarla referandum tartışmalarının toplumu böldüğünü, bölünmenin Almanya’daki Türkler’e de yansıdığı tezini işliyor.

Der Spiegel, 2 Nisan tarihli sayısında “Korkunç Dost”, 1 Ağustos’ta ise “Özgürlüğünü kaybeden ülke” başlığıyla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapak konusu yapmıştı.

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DHA

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