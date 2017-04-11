Dere kenarında bıçaklandı, hastanede öldü

İZMİR'in Buca İlçesi'nde dere kenarında bıçakla yaralanmış halde bulunup hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki Erol Çinioğlu, kurtarılamıyarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı, zanlılardan F.A.'nın Çinioğlu ile dereye tuvalet ihtiyacını gidermesi nedeniyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Olay, Akıncılar Mahallesi'ndeki bir dere yatağında geçen cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bıçakla yaralı halde yerde yatan bir kişiyi görenler polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis, yaralanan kişinin evli ve 2 çocuk babası Erol Çinioğlu olduğunu belirledi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çinioğlu ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çinioğlu, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ardından, Çinioğlu'nun öldürülmesiyle ilgili olarak F.A. (19), E.K. (19), H.İ. (19), M.Y. (19), A.İ. (20), M.H. (17) ve F.S. (17) gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen zanlılardan F.A.'nın ilk ifadesinde, Çinioğlu ile dereye tuvalet ihtiyacını gidermesi nedeniyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DHA