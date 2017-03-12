Derviş Eroğlu: Rumların anlaşmaya niyeti yok

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, daha önceki bütün müzakere tutanaklarını okuduğunu belirterek, Rumlar'ın anlaşmaya niyetlerinin olmadığını söyledi.

Necmettin Erbakan'ın ölümünün 6'ıncı yılı dolayısıyla Erbakan Vakfı Elazığ Şubesi tarafından etkinlik düzenlendi. Kültür Park Mamuratül Aziz Salonu'ndaki anma programına Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, KKTC Milletvekili Zorlu Töre, konuşma yaptı. Necmettin Erbakan'ın Kıbrıs Barış Harekatına olan katkılarını anlatan Töre, konuşmasının ardından Fatih Erbakan'a KKTC Bayrağı hediye etti.

KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise konuşmasında Rumlar'ın müzakere istemediklerini belirterek, şunları söyledi:

"En fazla müzakere okuyan bir arkadaşınızım. Denktaş beyin bütün müzakere tutanaklarını okudum. Sonra Talat Bey Cumhurbaşkanı oldu, onun tutanaklarını da okudum. Gün geldi ben Cumhurbaşkanı oldum. Ben tutanak yazmaya başladım. Şimdi yine okumaya devam ediyorum, geleceğim nokta şu; Rumlar'ın anlaşmaya niyeti yok. Anlaşma niyetleri olsaydı, bu güne kadar sayısız anlaşma tutanakları ortaya çıkmıştır. Perez De Cuellar anlaşma metini 1986'da Kiprianu masayı terk etmiştir, Denktaş Bey masada tek başına kalmıştır gelecek imza atacak diye, gelmemiştir. Biz onu meclisimizden de geçirdik. Sonra 100 maddenin 91'ine evet dedik, 9'unu müzakere etmeye hazırız dedik. Cumhurbaşkanları müzakereleri kesti. Klerides hatıralarında yazıyor. Diyor ki, 'biz anlaşma ister gibi Türkleri masada oturttuk, ama hiçbir anlaşmaya imza atmadık, çünkü bizim maksadımız Avrupa Birliği'ne girmekti' diyor. Hem Avrupa Birliği'nin üyesi, hem Birleşmiş Milletler üyesi. Adam benimle niye anlaşma yapsın. Rumlar anlaşma istemez diye diye Denktaş Bey öldü gitti. Ben bu yaşı aldım, hala onlar anlaşma istemez diyorum."

DHA