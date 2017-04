Destici: Kerkük’te yapılan bir işgal girişimidir

Can Mert ŞİMŞEK/ANKARA(DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile birlikte basın açıklamasında bulundu. Kerkük'teki son gelişmeler ve bayrak krizi ile ilgili açıklamalarda bulunan Destici, “Türkmen kardeşlerimize sonsuz ve sınırsız her türlü destek verilmelidir. Askeri destekte buna dahildir.” dedi.

'KERKÜK BİR BARUT FIÇISIDIR'

Kerkük Vilayet Meclisi'nin yetkisi olmadığı kararlar aldığını ve bu kararların Irak Parlamentosu tarafından reddedildiğini dile getiren Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, “Değerli aziz kardeşimiz Mustafa Destici ve bütün parti mensuplarına Irak Türkmenlerini yalnız bırakmayarak derneğimize hoş geldiniz. Bellidir ki Ortadoğu büyük bir süreçten geçmektedir. Özellikle İŞİD projesi Suriye de gerçekleşen ve orada kardeş kavgası getiren bir proje. Ortadoğu da yaşanan gerginlik sıradan bir gerginlik değil. Artık üçüncü aşamaya geliyor. Ortadoğu'nun nabzı Kerkük'tür. Bugün her yerde bir eylem olabilir ondan sonra sükunet olur Bağdat da bir eylem olur ondan sonra sükunet olur ama Kerkük'te bir eylem olduktan sonra bence Ortadoğu'daki herkes etkilenebilir bundan. Kerkük bir barut fıçısıdır. İmkan dahilinde biz o fıçının fitilini bir nebze durdurup, bir toprak savaşını engellemeye çalışıyoruz. Ne yazık ki Kerkük meclisinde gayri resmi alınan kararlar vardır. Alınan kararlar Kerkük vilayet meclisinin yetkisi olmayan kararlardır. Irak Parlamentosu tarafından reddedildi. Ne yazık ki tekrar Kerkük vilayet meclisi daha sert bir karar alarak Irak Bayrağı'nın kaldırılmasından sonra Kerkük'ü referanduma götürme kararı almışlardır. Kürt yönetiminde bu meselenin ne kadar hassas olduğunu herkes bildirdi. Herkesten önce bu duruma tepkisini gösteren Türkiye dış işleri bakanlığı olmuştur. Ne yazık ki diğer ülkelerinin tepkileri gecikmiştir. Orada yaşanan gerginlik bir bayrak meselesi değil bir toprak meselesidir.” dedi.

'KERKÜK BİN YILLIK BİR TÜRK ŞEHRİ TÜRKMEN ŞEHRİDİR'

Türkmen cephesine Türkiye'nin sonsuz ve sınırsız her türlü destek vermesi gerektiğini dile getiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Kendilerini Türkiye'de ağılamaktan büyük bir şeref duyduğumuzu da dile getirmek istiyorum. Kerkük bin yıllık bir Türk şehri Türkmen şehridir. Türkiye cumhuriyetinin bunu kabul etmesi asla ve kata mümkün değildir. Eğer bu kararlarından vazgeçmezlerse Türkiye cumhuriyeti devletinin de dostluğunu kaybederler. Tarihe dönüp baksınlar yarında nasıl bir bedel ödeyeceklerini görürler. Özellikle Türkmen kardeşlerimize karşı olan ve Kerkük'te yaptıkları bir işgal girişimidir. Yarın orada Amerika'da kalmaz Rusya'da kalmaz ama Türkiye bin yıldır bu coğrafyadadır ve bunun bedelini ağır öderler. Ben söylemek zorundayım Türkmen kardeşlerimize sonsuz ve sınırsız her türlü destek verilmelidir askeri destekte buna dahildir. Bakın oradaki bütün gruplar silahlanmıştır.” dedi.

DHA