Destici: Kıbrıs'ta toprak kaybına asla taviz verilmemeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kıbrıs'ta toprak kaybı konusunda asla taviz verilmemelidir. Yüzde 28 bizde, geri kalanı Rumlarda. Neyin tavizini vereceğiz Taviz verecekse Rumlar versin. Fazlası zaten onlarda" dedi.

Genel Başkan Destici partinin Genel Merkez binasında Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve İl Başkanları toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Destici, Türkiye kamuoyunda fazla konuşulmayan maddelerden birisinin Yunanistan'dan vatandaşlığa 4 kişinin, Türkiye'den ise 1 kişinin kabul edilmesi olduğunu anlatırken, "Bu kabul edilebilecek bir madde midir Eşit üyelikten bahsediliyor, iki devletten bahsediliyor ama adaya 4 Yunanlı gelecek, 1 Türk gelecek. Bu da kabul edilemez" diye konuştu. Türkiye'nin garantörlüğünün asla pazarlık konusu yapılamayacağını belirten Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin garantörlüğü olmadığı zaman biz geçmişte Kıbrıs'ta yaşananları biliyoruz. Orada ki kardeşlerimize soykırım ve nasıl katliamlar yapıldığını biliyoruz. Onun için garantörlük konusu ve adadaki Türk Askerinin varlığı asla pazarlık konusu yapılmamalıdır. Adadaki iki devletin varlığı iki devlet tarafından da kabul edilmelidir. Eşit şartlar da eşit bir ortaklıkla anlaşma sağlanırsa sağlanmalı, sağlanmıyorsa Türkiye buna mecbur değil. Kıbrıs Türklüğü de buna mecbur değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Allah'ın izni ile Türkiye Cumhuriyetinin garantisi altında ebediyete kadar var olur. Gerekirse Türkiye'ye ilhak eder."

TBMM yapılan Anayasa görüşmelerinde yaşanan kavgaların kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Destici, "Hem Gazi Meclisin saygınlığına, hem de o meclisin şerefli üyelerinin saygınlığına büyük gölge düşürmektedir. Herkes teklifini hukuk ve anayasal çerçeve de yapmalıdır. Ama kaba kuvvete, şiddete başvurmak hiçbir Milletvekiline, siyasi gruba ve zümreye yakışmamaktadı. Üün kavga, ayrışma, kamplaşma günü değil, gün birleşme ve Türkiye Cumhuriyeti için bir ve beraber olma günüdür" dedi.

Destici, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın Ermenilere 'soykırım' yapıldığı iddiasına da tepki gösterdi. Destici, şöyle konuştu:

"Sözde Milletvekilleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milletinin aşağılanmasına ve soykırımcı olarak gösterilmesine asla tahammül edemeyiz. Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyetini, bu büyük milleti hele ki Gazi Meclisinde soykırımcı ilan etme hakkı ve haddi yoktur. Buna ağır ceza verilmezse yarın başkaları da bu konuda başka şeylerde söylebilirler."

Ülkede bir anda erken seçimin gündeme geldiğini hatırlatan Destici, "Biz Meclis dışı muhalefet partisiyiz. Bize göre de Türkiye erken seçime gitmelidir. Mecliste yaşanan süreci yakından takip ediyoruz. Bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

DHA