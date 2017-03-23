Destici: Milletin bekası için 'evet' diyoruz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, devletin bekası için 'evet' dediklerini söyledi. Ankara'da televizyon, gazete, temsilcileri ve haber müdürleriyle bir araya gelen Destici ülke ve dünya gündemini değerlendirdi. 'Devletin bekası, ülkenin birliği, milletin istiklali ve istikbali için 'Evet' diyoruz' diyen Destici, "Yeni sistem, darbecilerin bıraktığı ve enkaza dönüşen köhnemiş düzeni ortadan kaldıracak. Millet de gerçekten muktedir olacak" dedi. Türkiye'de halkın birilerini yönetime getirdiğini, ama hep başkalarının yönettiğini ifade eden Destici, "Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaracak bu darbe anayasasının ürünü olan bu sistemden kurtaracak her türlü adımı destekleyeceğimizi ifade ettik ve her zaman da destekledik. Bu süreç başladığında da önerilerimizi ortaya koyduk. Bizim için şu beş kriter azami derecede önem taşımaktaydı. Devletimizin üniter yapısının muhafazası, Türk kimliği ve Türkçemiz, kuvvetler ayrılığı prensibi, temel haklar ve inanç hürriyeti, darbe hukukunun ve vesayetin ortadan kaldırılması" dedi.

DHA