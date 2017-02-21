Deterjan yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

BOLU'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastikleri tutuşan deterjan yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı.

İstanbul'dan Ankara'ya deterjan götüren Hüsnü Ay Gürler yönetimindeki 34 KF 9706 plakalı TIR'ın lastikleri, saat 18.45 sıralarında TEM Otoyolu Kuruçay Köprüsü üzerine geldiğinde tutuştu. Alevler kısa sürede dorseyi sararken, Gürler TIR'ı emniyet şeridine çekip, çekiciyi dorseden ayrdıktan sonra itfaiyeye haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi, yoldan geçen sürücüler, yangın tüpleriyle yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Yangında dorse ile deterjanların bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

DHA