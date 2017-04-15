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Şanlıurfa Haberi: Dev kayanın altında sıkışan kaplumbağa 1 saatte kurtarıldı

Dev kayanın altında sıkışan kaplumbağa 1 saatte kurtarıldı

19:2615 Nisan 2017
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Dev kayanın altında sıkışan kaplumbağa 1 saatte kurtarıldı
Dev kayanın altında sıkışan kaplumbağa 1 saatte kurtarıldı

ŞANLIURFA'da boş arazideki dev kayanın altında sıkışan kaplumbağa, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Payamlı Mahallesi'ndeki boş arazide bulanan dev kayanın altında sıkışan kaplumbağayı gören cami imamı, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kent merkezine 25 kilometre mesafede bulunan mahalleye giden itfaiye ekipleri, matkap yardımıyla kayayı parçalayıp çalışma alanını genişletti. Ardından kayanın altına giren bir itfaiye eri, sıkışan kaplumbağayı çıkardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarılan kaplumbağa, yapılan kontörlün ardından doğaya salıverildi.

DHA

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