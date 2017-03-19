Develer Gümüşlük Gençlikspor yararına güreştirildi

BODRUM'da, Gümüşlük Gençlikspor yararına düzenlenen deve güreşleri, renkli görüntülere sahne oldu.

Gümüşlük Gençlikspor Kulübü, Gümüşlük Mahallesi Muhtarlığı ve Bodrum Belediyesi'nin organizasyonu ile düzenlenen ve Ege illerinden yaklaşık 80 devenin getirildiği güreşler, Gümüşlük Arenası'nda yapıldı. Güreşleri, Gümüşlük Gençlik Spor Kulübü Başkanı olan ünlü oyuncu Nejat İşler, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ve ilçede yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi izledi. Havanın da güzel olması ile davul zurna eşliğinde ve kıran kırana geçen deve güreşlerini izlemeye gelenlerden toplanan bağışların Gümüşlük Gençlik Spor Kulübü'ne yardım amaçlı verileceği belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un 'Goca Bodrumlu' isimli devesini güreş alanına Nejat İşler devenin bakıcısıyla birlikte getirdi. Başkan Kocadon devesi alana geldiğinde İşler'e, "Nejat, istersen benim şampiyon deveyi sana satayım" diye espri yaptı. Bunun üzerine İşler, "Yok ağabey, güreşi seyredeyim yeter. Nerede bakacağım bu deveye" diyerek yanıt verdi.

Gün boyu namlı 80 devenin rakipleriyle yaptığı kıyasıya mücadele Bodrumlular tarafından heyecan ile izlendi. Müsabakaların sonunda kazanan develere halı ve üzerinde deve amblemi olan plaketler verildi.

Güreşlerin sonunda konuşan Başkan Kocadon, ilçenin tarihinde önemli bir yer tutan ve halkı bir araya getirmekte şu anda birinci sırada olan güreşlerin festival havasında ve centilmence geçmesinin kendisini mutlu ettiğini de belirtip, "Hava da güreşler de güzel. Bodrum'un sıcak kanlı insanları güzel, daha ne olsun" dedi.

DHA